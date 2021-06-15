Уфа, , 10:23 — REGNUM Первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии назначен Алан Марзаев. Об этом 15 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Хабиров отметил, что Марзаев также будет исполнять обязанности министра ЖКХ. При этом Ирина Голованова, которая ранее работала на должности первого заместителя министра ЖКХ республики назначена заместителем министра республиканского ЖКХ.

«В жилищно-коммунальном хозяйстве мы решили усилить команду», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Алан Марзаев занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства региона.