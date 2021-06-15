Москва, , 10:15 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут договориться о восстановлении в полном объеме дипломатических отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Наверное, могут договориться о восстановлении дипотношений в полном объеме, о расширении персонала. Надо расширять персонал: пусть тысяча наших дипломатов там сидят — тысяча их, консульства по всей стране. Облегчить гражданам оформление нужных документов!» — рассуждает Жириновский.

Кроме того, по мнению депутата Госдумы, «какие-то стратегические вопросы тоже могут быть решены».

Встреча лидеров России и США состоится 16 июня в Женеве.