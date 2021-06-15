Киев, , 10:15 — REGNUM Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого обвиняют в государственной измене, считает незаконными своё уголовное преследование и обжаловал действия украинских властей в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил его однопартиец Ренат Кузьмин.

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«Он (Медведчук — прим. ИА REGNUM обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность», — написал Кузьмин в Facebook.

Депутат также отметил, что обращение может быть рассмотрено в приоритетном порядке и решения долго ждать не придётся.

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«Принимая во внимание последнее заявление Верховного Комиссара ООН по правам человека о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов, решение ЕСПЧ несложно предугадать», — добавил политик. — Как несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая офис генерального прокурора совместно с СБУ обвинил Виктора Медведчука в государственной измене по нескольким эпизодам. 13 мая суд избрал политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 июля. Лидер ОПЗЖ не раз заявлял, что главная цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии Украины.