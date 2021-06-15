15 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Соцсети отреагировали на словесную дуэль президента Владимира Путин с журналистом NBC и просьбу российского лидера не «затыкать ему рот»

Наталия Николаева, , 11:00 — REGNUM В социальных сетях активно обсуждают интервью президента России Владимира Путина телеканалу NBC, которое вёл Кир Симмонс. Больше всего пользователей «зацепило» поведение журналиста, который, в частности, перебивал российского лидера при ответах на вопросы об оппозиции — в результате Путин вынужден был попросить не «затыкать ему рот».

Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу Kremlin.ru

Эту словесную дуэль, по мнению многих пользователей, выиграл российский президент, который «лихо послал» телевизионщика. А действия журналиста некоторые оценили эпитетами от «непрофессионально и неэтично» до «хамски и гнусно», считая это проявлением «борзоты». «Кем он себя возомнил? Посланником бога?» — поставил вопрос один из пользователей.

Интервью американской телекомпании NBC Kremlin.ru

В ходе обсуждения пользователи вступились за Владимира Путина, подчёркивая, что он «красавчик и молодец», отмечая его «выдержку, терпение, железные нервы, эрудицию и самообладание». Даже признавались «в любви». А действия журналиста наиболее сдержанные комментаторы оценили как «неэтичное и невоспитанное».

«М-да, интервьюер ведёт себя совсем непрофессионально», — пишет Олег Г.

«Бесячий какой-то журналист», — полагает Ярослава В.

«Вообще-то, корреспондент ведёт себя исключительно по-хамски. Он кем себя возомнил? Посланником бога?» — высказывается более эмоционально Джава Х.

«А почему бы нам не взять подобное интервью у Байдена также хамски, надменно и цинично?!» — предлагает Михаил Г.

«Вот так они и разговаривают нынче: вопрос задают, а ответ неважен. Да и не нужен, потому что ответ уже в вопросе. Но не на того напали!!!» — восклицает Игорь С.

«Борзота. Не брать интервью пришёл. Забыл, зачем пришёл», — делает вывод Вадим Ю.

Некоторые при этом обратили внимание на то, что журналист пришёл на интервью с «большой пачкой бумаг», в то время как Путин «без всяких записей всем владеет». Многие комментаторы сошлись во мнении, что цель журналиста была не получить ответ, но президент «лихо послал». И «отдают должное» Путину, хотя в стране ситуация действительно непростая.

«Судя по всему, NBC не нужна правда и не нужно мнение России. Им исключительно нужен рейтинг!» — уверен Олег Б.

«Смысл они интервью берут? Сделали бы компьютерную графику и надиктовали, что хотели. Им наплевать на правду, поэтому не слушают», — полагает Дмитрий А.

NBC Tower, главный вход

«Зачем Путину такие интервью, не понимаю?» — также пытается понять Елена М.

«На западе и в первую очередь в Штатах все СМИ работают против нас, в том числе используя ложь, домыслы, слухи. Президент делает правильно, опровергая всё это при каждой возможности высказаться», — размышляет Эльдар А.

«Интересно, а в США это смотрят и переводят полностью? Как реагирует эта страна?» — интересуется Инесса Б.

«Это у нас по телеку мы могущественная сверхдержава, а для остальных мы бедная страна олигархов», — высказывает мнение Шахем U.

Кто-то с иронией высказался на тему оппозиции в России, считая, что её нет, а потому и вопрос журналиста не имеет смысла.

«По всякому можно относиться к Путину, но его величина как политика неоспорима», — делает вывод Аркадий Ш.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин попросил журналиста NBC не «затыкать ему рот»