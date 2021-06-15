Москва, , 10:07 — REGNUM Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате тет-а-тет не предусмотрены в рамках саммита, но могут пройти по желанию лидеров. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

По его словам, саммит начнется 15 июня в 13:00 (14:00 мск). Стороны согласовали все организационные вопросы, повестку и очередность рассматриваемых вопросов.

Ушаков отметил, что переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай. В узком формате примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров.

Помощник президента добавил, что стороны пока не согласовали вопрос по итоговому документу. По его словам, ясность в этом вопросе появится ближе к встрече.