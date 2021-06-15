Москва, , 10:06 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня, начнется в 13:00 (14:00 мск) по местному времени. Об этом 15 июня рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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Как отметил Ушаков, Путин приедет в Женеву 16 июня и его на вилле La Grange встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, а затем туда также прибудет Байден. Затем, после церемонии фотографирования и выступления Пармалена, начнется встреча лидеров России и США.

«Переговоры запланированы из трех частей. Первая — беседа в узком составе, потом в расширенном. Потом небольшой перерыв на чай и кофе и потом продолжение переговоров», — добавил помощник российского президента.

Также он указал, что после этого президенты двух стран по отдельности выступят на пресс-конференциях, а по окончании саммита Путин встретится со своим швейцарским коллегой.

Кроме того, Ушаков уточнил, что в переговорах в узком составе со стороны России будет участвовать министр иностранных дел России Сергей Лавров, с американской — госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом в состав российской делегации, помимо Ушакова, войдут глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, глава Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИДа Сергей Рябков, также на них приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спрецпредставитель по сирийскому урегулированию Александа Лаврентьев.

Вместе с тем, помощник российского лидера пояснил, что Россия и США согласовали повестку саммита, «даже заранее проговорили очередность вопросов, которые будут обсуждать».

В то же время, по словам Ушакова, главы двух государств обсудят «практически все темы, которые сейчас волнуют нас и американскую сторону», включая состояние и перспективы развития отношений РФ и США, вопросы стратегической стабильности, борьбу с киберпреступностью, проблематику экономического сотрудничества, вопросы климата и Арктику.

Также он добавил, что затем Путин и Байден проведут обсуждение региональных проблем, таких как ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии и Ливии, вокруг ядерной программы Ирана, в Афганистане, на Корейском полуострове, в Нагорном Карабахе и на Украине.

При этом Ушаков заявил, отвечая на вопрос о том, как долго продлятся переговоры и планируется ли следующая встреча президентов России и США, что «все зависит от того, как пройдет дискуссия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова передать США американцев, отбывающих наказание в России, в рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц.