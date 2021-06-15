Москва, , 10:02 — REGNUM Будучи спрошенным, по-прежнему ли он считает Путина убийцей, Байден поплыл и залепетал что-то невнятное, поделился наблюдениями в своём телеграм-канале телеведущий Дмитрий Киселёв. Он полагает, что Байден всё же не очень справляется сам с собой.

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«Трудность общения с такими людьми в том, что они не отвечают за свои слова, вызывающие всеобщую неловкость. Он явно хочет высказываться ярко и пытается казаться энергичным, но возникает ощущение какой-то хронической путаницы. Трудный пассажир… Не завидую Путину. Президент России ведёт себя максимально искренне, высказывается ясно и четко. Контраст!» — поделился наблюдениями Киселёв.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Джо Байден не стал прямо отвечать на вопрос о том, продолжает ли он считать президента России Владимира Путина «убийцей», заявив только, что он «ответил честно».

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