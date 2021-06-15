Йошкар-Ола, 15 июня, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Марий Эл после пожара в недостроенном здании на улице Пролетарской в Йошкар-Оле, который перекинулся на соседний многоквартирный дом, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Пресс-служба СУ СКР по Марий Эл

Уточняется, что в результате пожара были повреждены пять квартир близлежащего многоэтажного дома.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Йошкар-Оле на улице Пролетарской днем 11 июня загорелось недостроенное неэксплуатируемое здание. Огонь перекинулся на прилегающий многоэтажный дом, в результате пострадали квартиры на пятом и шестом этажах. Эвакуация жителей проводилась с участием сотрудников Росгвардии, всего было эвакуировано около 50 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

По поручению главы республики Александра Евстифеева, гражданам, которые нуждаются во временном жилье, предоставляют возможность проживания в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая роща», там могут разместиться 32 человека. Ответственным службам поручено оперативно осмотреть жилой фонд, всем гражданам, имущество которых пострадало, будет оказана всесторонняя поддержка. Мэрии поручено проработать вопрос оказания материальной поддержки.

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