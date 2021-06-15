Москва, , 09:53 — REGNUM Министерства подготовятся к расширению программы неонатального скрининга, сообщает 15 июня сайт правительства России.

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания о медпомощи детям, состоявшемся 1 июня в Центре акушерства и гинекологии имени академика В. И. Кулакова.

На мероприятии Мишустин рассказал, что программа неонатального скрининга будет расширена с пяти до 36 заболеваний.

Отмечается, что нововведение требует как финансовых вложений и дооснащения материальной базы медорганизаций, так и изменения нормативных актов Минздрава и программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Министерство должно к 1 сентября подготовить проекты документов, а также проанализировать возможности регионов. Минпромторгу поручено представить предложения по организации производства реагентов.

«Отдельное поручение касается неонатального скрининга на спинальную мышечную атрофию и пренатального скрининга на наследственные и врождённые заболевания», — уточнили в правительстве.

Мишустин поручил Министерству здравоохранения РФ проработать вопрос по их введению с 2022 года. Предложение по этому вопросу нужно представить в правительство до 1 сентября.