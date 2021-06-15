Сеул, 15 июня 2021, 09:55 — REGNUM В Южной Корее призвали Пхеньян немедленно восстановить межкорейские каналы связи без каких-либо предварительных условий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.
«Межкорейские каналы связи являются наиболее важным средством коммуникации, — отметили в министерстве. — Две Кореи неоднократно договаривались поддерживать их».
Известно, что призыв прозвучал в связи с тем, что на этой неделе исполняется ровно год с момента приостановки всех коммуникационных связей между странами.
Напомним, что 16 июня 2020 года Пхеньян пообещал разорвать все линии связи с Сеулом и взорвал межкорейский офис связи в Кэсоне.
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