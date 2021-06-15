Москва, , 09:50 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не планируют проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Женеве. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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«В ходе подготовки не была достигнута договоренность о проведении совместной пресс-конференции. И этим нынешняя встреча отличается от других», — сказал помощник президента.

Он напомнил, что ранее Вашингтон активнее Москвы настаивал на проведении совместной пресс-конференций после встречи лидеров. После саммита в Женеве каждая сторона отдельно организует встречу с прессой, добавил Ушаков.

Ранее американские СМИ сообщили, что эксперты по России в США рекомендовали Джо Байдену не проводить совместную пресс-конференцию с Владимиром Путиным.

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