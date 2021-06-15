Москва, , 09:56 — REGNUM Москва готова передать США американцев, отбывающих наказание в России, в рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в опубликованном 15 июня интервью «Известиям».

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По его словам, ситуацию с российскими гражданами, которые отбывают «умопомрачительные сроки в США», можно решить буквально «на раз». Если американская сторона согласится задействовать механизм конвенции, то Россия готова встречно передать граждан США.

Он уточнил, что передача осужденного в России за шпионаж Пола Уилана не предполагается, этот вопрос сейчас не актуален. Его имени не было «в тех списках, в тех перечнях и в тех упоминаниях, которые нами делались», и Вашингтон ознакомлен с этой позицией Москвы, пояснил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве американецПол Уилан вновь попросил вернуть его на родину.

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