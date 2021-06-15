Тбилиси, , 09:46 — REGNUM Противники возведения в Грузии Намахваньской гидроэлектростанции, предположительно, имеют «связи за рубежом». Об этом заявила посол Турции в Тбилиси Фатма Джерен Язган в интервью газете «Палитра недели», которое было опубликовано 14 июня.

«Предположительно, хвосты этой силы есть и в Грузии, и за рубежом, — сказала Язган. — У меня нет доказательств, чтобы сказать о России. Враги грузино-турецкого сотрудничества могут быть не только в России, но и в Европе и других странах».

Глава турецкой дипмиссии также заявила, что Грузия нуждается в электроэнергии, поэтому для страны важен проект Намахваньской ГЭС.

Стоит отметить, что в Грузии с октября прошлого года не утихают протесты в связи с началом строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони в Имеретии, которое ведёт турецкая компания Enka. Протестующие заявляют о потенциальной опасности проекта и выступают против передачи в аренду иностранцам территории ГЭС на 99 лет.

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