Киев, , 10:06 — REGNUM Отношение Международного валютного фонда (МВФ) к Украине является несправедливым, так как к ней выдвигаются такие же требования, как и к другим странам. Об этом 15 июня заявил украинский президент Владимир Зеленский, выдержку из его интервью ряду зарубежных информагентств опубликовала пресс-служба офиса лидера Украины.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как считает Зеленский, отношение МВФ является несправедливым потому, что «Украина восьмой год находится в состоянии войны» и из-за этого, как указал украинский лидер, страна «вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ».

«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом всё остальное», — сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ является важным для экономической стабильности и инвестиционного климата в стране, так как к программе фонда также привязаны другие программы финансовой поддержки.

«Поэтому мы обязательно сделаем всё, что пообещали», — заключил украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине не дают плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО из-за России.