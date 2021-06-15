Москва, 15 июня, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Всё российское Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

(сс) Aleksander Kaasik Пляж

Она уточнила, что сегодня на всём юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. В свою очередь, это приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен, добавила она.

Ключевая задача на ближайшие годы — кратно увеличить количество качественных, современных, круглогодичных отелей, сказала она в интервью «Известиям».

Так, отметила глава Ростуризма, до 2024 года ведомство планирует поддержать создание не менее 20 тыс. новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации туроператоров России составили рейтинг самых быстроразвивающихся регионов России с точки зрения туризма, в которых отдых получает высокие оценки и от туристов, и от туроператоров.

Лидирует в списке наиболее динамично развивающихся туристических регионов Анапа. Город активно строит новые отели и претендует на звание винной столицы Юга России.

На втором месте — Татария, где отмечены высокие стандарты сервиса и гостеприимства. На третьем стремительно развивающееся направление — Мурманск — с уникальными туристическими маршрутами и проектами.

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