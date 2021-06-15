Москва, , 09:34 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены в четвертый раз внести в Госдуму законопроект о запрете обязательного техосмотра для автомобилей физических лиц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

«Меня настораживает, что это будет обещание. Чтобы не забыли, фракция внесет законопроект о запрете обязательного техосмотра», — сообщил Миронов.

Госдума намерена 15 июня принять в итоговом, третьем чтении закон, согласно которому российские автовладельцы смогут оформить полис ОСАГО без диагностической карты — документа о прохождении техосмотра.

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил сделать техосмотр личных автомобилей добровольным вместо обязательного. Обязательным его хотят оставить для такси, грузовиков, автобусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Отмену техосмотра объяснили желанием сохранить сверхприбыльный ОСАГО