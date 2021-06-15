Ростов-на-Дону, 15 июня, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил паспорта граждан РФ талантливым детям. Торжественная церемония состоялась в Ростове-на-Дону в День России. Собравшиеся — призёры и победители школьных олимпиад, отличники учёбы.

Donland.ru Церемония вручения паспортов РФ в Ростове-на-Дону

«Уверен, этот день вам запомнится надолго. Приятно, что среди нынешней донской молодежи очень много неравнодушных и активных ребят, прилежных учеников, победителей и призёров различных предметных олимпиад и конкурсов», — сказал глава региона, обращаясь к ребятам.

В День России паспорта граждан РФ в Ростовской области были вручены 540 школьникам.