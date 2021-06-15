Джакарта, 15 июня 2021, 09:27 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто выразил надежду, что национальная конференция по системам защиты и безопасности станет попыткой разработать стратегические продукты вооружения, сообщает Kompas.
«Я надеюсь, что на национальной конференции будет разработана система вооружения, которую можно будет надлежащим образом внедрить», — заявил министр обороны Индонезии.
Министр также упомянул о стратегии универсальной защиты, в которой участвуют все граждане, регионы и другие ресурсы страны.
«Национальная конференция является совместными усилиями по формированию стратегической доктрины, ядром которой являются люди», — отметил Прабово Субианто.