Москва, , 09:40 — REGNUM Американский телеканал NBC, которому президент России Владимир Путин дал интервью, дословно перевел большинство цитат и фразеологизмов, использованных главой государства.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, дословно и без кавычек была переведена в том числе фраза «можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ». В переводе телеканала получилось: You can take your complaint to the International League of Sexual Reform. При этом каких-либо пояснений о том, что это за организация, NBS не привел.

Отметим, что эти слова в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок» произносит Остап Бендер в адрес Михаила Паниковского, заявившего, что его не любят девушки.

Глава российского государства использовал это выражение для того, чтобы остановить поток обвинений в адрес Москвы по теме кибератак.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC попросил журналиста Кира Симмонса не «затыкать ему рот». Во время интервью разговор коснулся темы присвоения статуса иноагентов некоторым представителям российской оппозиции.

Однако Путин напомнил, что закон об иноагентах был принят в США в 1930-е годы. В ходе ответа журналист стал перебивать Путина.

«Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?» — сказал глава государства.

