15 июня 2021 | Время чтения 5 мин

К сожалению, маловероятно, что Байден предпримет какие-либо из этих шагов, а тем более все. Вместо этого велика вероятность бессодержательного, несколько прохладного саммита, исход которого можно будет считать удачным, если встреча не приведет к еще большему замораживанию двусторонних отношений. Однако без существенных, благоприятных изменений Соединенные Штаты и Россия продолжат дрейф к опасной, потенциально катастрофической конфронтации.

Александр Белов, , 10:11 — REGNUM Американо-российские отношения находятся в ужасающем состоянии, в связи с чем многие эксперты и наблюдатели понятным образом связывают с предстоящим саммитом президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина гораздо более скромные ожидания, чем принято обычно ожидать от подобных мероприятий.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Даже в этом случае эти ожидания могут оказаться слишком оптимистичными. И лидеры и той, и другой страны действительно заинтересованы в том, чтобы переговоры не закончились полным провалом и взаимным обменом язвительными высказываниями. Тем не менее наиболее вероятным исходом встречи станет банальное коммюнике, в котором будет говориться о «конструктивных обсуждениях» и «откровенном, но сердечном обмене мнениями по ряду важных вопросов», пишет старший научный сотрудник по вопросам безопасности в Институте Катона Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 14 июня в The National Interest.

Такая дипломатическая болтовня не скроет и не может скрыть углубления и опасного обострения двусторонних отношений. Список претензий к Москве со стороны Вашингтона постоянно растет. В первую очередь это предполагаемое вмешательство во внутренние политические дела США и других демократических стран. С другой стороны, все более острыми становятся обвинения в кибератаках. Несмотря на это, американское руководство остается слепым в отношении собственных провокаций.

Кибервойска США

Типичная стратегия ведения переговоров с противниками в США состоит в том, чтобы представить подробный список жалоб и потребовать уступок, которые равносильны полной капитуляции по каждому пункту. И наоборот, любые предлагаемые США уступки варьируются от незначительных до несуществующих. Это суть дипломатии капитуляции, и она точно отражает отношения Вашингтона с Россией в период после окончания холодной войны.

Если Байден действительно хочет спасти саммит и добиться стоящих результатов, необходим совершенно другой подход. Важным первым шагом было бы признание того, что некоторые действия, предпринятые Вашингтоном и его союзниками по НАТО, носили неоправданно провокационный характер и абсолютно игнорировали основные интересы России. В качестве примера можно назвать решение расширить НАТО, самый мощный военный союз в истории, до западной границы России за счет включения трех прибалтийских республик.

Столь же провокационным шагом является размещение сил США в некоторых из новых восточноевропейских членов НАТО, тогда как проведение непрерывной серии военных учений НАТО (то есть военных игр) на пороге России, как в странах Прибалтики, так и на Черном море, отражает как высокомерие, так и безрассудство. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и Соглашения об открытом небе, безусловно, не ослабил напряженность в отношениях с Россией.

Список провокаций можно продолжить. Даже когда лидеры США жалуются на вмешательство Кремля в политику демократических государств, они отказываются признать, что в конце 2013 — начале 2014 года Вашингтон бесстыдно вмешался и оказал поддержку демонстрантам в свержении избранного пророссийского правительства Украины. В настоящее время Вашингтон открыто поддерживает «лидера российской оппозиции» Алексея Навального в его политической борьбе против Путина и протестующих, стремящихся свергнуть союзника Кремля Александра Лукашенко в Белоруссии.

Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства Kremlin.ru

К сожалению, Соединенные Штаты и НАТО, похоже, готовы занять еще более конфронтационную позицию. В коммюнике только что завершившегося саммита НАТО Россия прямо упоминается как «угроза», что резко контрастирует со ссылками на Китай как на страну, которая просто создает «вызовы». Западная русофобия остается сильной и непоколебимой.

Реалистичный подход к требованиям США и готовность пойти на серьезные уступки создадут условия для успешного саммита и, возможно, даже к прорыву в отношениях Вашингтона с Россией. Давить на Путина, чтобы тот принял меры против базирующихся в России банд киберхакеров, вполне разумно и достижимо. Настаивать на том, чтобы Россия вернула Крым Украине, — очевидный провал.

У руководителей США могут быть причины для раздражения по поводу вмешательства России в политические дела Америки, но они должны быть более конкретными в отношении того, что представляет собой недопустимое «вмешательство». Большинство серьезных стран (включая США и их ближайших союзников) ведут активные пропагандистские кампании, поэтому выделять Россию для возмущения и возмездия из-за такой деятельности лицемерно и бессмысленно. Введение экономических санкций в ответ, как продолжают делать Соединенные Штаты, еще хуже.

Более реалистичный подход к предъявлению требований имеет решающее значение, но не менее важен и список привлекательных уступок. Для Соединенных Штатов было бы почти невозможно избавиться от первоначальной глупости расширения членства в НАТО вместо того, чтобы отправить этого институционального динозавра времен холодной войны на заслуженную пенсию после распада Советского Союза. Но Байден мог бы занять позицию, согласно которой двери НАТО сейчас закрыты, отметив, что Соединенные Штаты наложат вето на любые попытки ввести Украину или Грузию в Североатлантический союз.

Перспектива членства Украины в НАТО и западных войсках, дислоцированных на украинской земле, особенно вероятно, будет для России неприемлемым шагом. Реакция Москвы, вероятно, была бы аналогична реакции США, если бы другая великая держава, например, Китай, захотела бы включить Канаду или Мексику в военный альянс, в котором решающая роль принадлежала бы Пекину.

Другие предлагаемые уступки могут включать возобновление переговоров о возвращении США как к соглашению о РСМД, так и к соглашению об открытом небе. Такие шаги в любом случае пойдут на пользу наилучшим интересам Америки, а также снизят тревожную военную напряженность в Европе, поэтому Вашингтону было бы особенно разумно предложить этот шаг.

Другой ключевой уступкой было бы прекращение развертывания вооруженных сил США в Восточной Европе и резкое сокращение масштабов, близости и частоты военных учений НАТО вблизи границ России. Тогда было бы разумно потребовать от Путина вывести часть своих сил, которые в настоящее время дислоцируются у границ стран — членов альянса.

К сожалению, маловероятно, что Байден предпримет какие-либо из этих шагов, а тем более все. Вместо этого велика вероятность бессодержательного, несколько прохладного саммита, исход которого можно будет считать удачным, если встреча не приведет к еще большему замораживанию двусторонних отношений. Однако без существенных благоприятных изменений Соединенные Штаты и Россия продолжат дрейф к опасной, потенциально катастрофической конфронтации.