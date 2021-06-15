Москва, , 09:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует встретиться с главой Швейцарии Ги Пармеленом после саммита с президентом США Джо Байденом. Об этом 15 июня заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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По его словам, встреча с президентом Швейцарии пройдет в двустороннем формате. Повестка переговоров не согласовывалась, отметил Ушаков.

Он добавил, что Москва ценит нейтралитет Швейцарии и признательна за организацию саммита в Женеве. «Мы предложили несколько столиц, а американцы согласились с одним из наших предложенных вариантов», — добавил Ушаков.

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