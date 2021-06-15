Москва, 15 июня, 2021, 09:30 — ИА Регнум. С предложением об ужесточении правил применения шипованных шин выступила ассоциация «Росасфальт», которая объединяет дорожников и производителей асфальтобетонных смесей. Об этом 15 июня говорится в обращении ассоциации, передает «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Уточняется, что в обращении «Росасфальта» в правительство, Минтранс, МВД и другие органы власти перечисляются «неотложные меры, направленные на законодательное и нормативное регулирование вопроса эксплуатации шипованных шин».

Также в обращении предлагается штрафовать водителей за езду на шипованной резине в период с июня по август, закрепив в КоАП штраф в размере 2 тыс. рублей, и ограничить скорость для машин с шипованной резиной до 80 км/ч за городом и до 60 км/ч в городской черте, установив знак «Ш» под лобовым и задним стеклами для того, чтобы скорость таких транспортных средств можно было проконтролировать камерами.

При этом глава «Росасфальта» Николай Быстров указал, что предложения об ужесточении правил применения шипованных шин звучат уже не один год, однако до настоящего времени ни одно из них не было реализовано.

Кроме того, президент ассоциации отметил, что ситуация обострилась из-за необходимости реализовать национальный проект «Безопасные и качественные дороги», в котором прописано, что к 2030 году в России должно быть отремонтировано 60% дорог регионального и межмуниципального значения. При этом, по словам Быстрова, из-за бесконтрольного применения шипованной резины уже через один-два года на дорожном полотне вновь появляется колея.

«Ремонтировать приходится, как правило, подрядчикам в пределах гарантийного срока. В итоге компании несут убытки, особенно с учетом удорожания битума в 2021 году», — пояснил он.

Вместе с тем уточняется, что в МВД изданию заявили, что ГИБДД не поддерживает идеи ограничения скорости, обязанности вешать знак «Ш» и дополнительные запреты для использующих летом шипованную резину.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня сотрудники ГИБДД обнаружили уловку, которая позволяет некоторым из российских водителей не платить налоги на транспортное средство и штрафы за нарушение правил дорожного движения.