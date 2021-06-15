Берлин, 15 июня, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Немецкое тюнинг-ателье Startech представило модернизированную модель Land Rover Defender 90. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Модернизированный Land Rover Defender 90

Тюнеры оснастили внедорожник многоспицевыми антрацитовыми колёсными дисками Monostar E на 23 дюйма, низкопрофильными шинами Yokohama и заниженной пневмоподвеской. Теперь клиренс автомобиля уменьшен программно на 35 мм. На месте запасного колеса на задней двери нарисован монохромный британский флаг.

За доплату покупатели могут получить машину с обтянутым кожей и алькантарой салоном. При этом он может быть любого цвета. Также клиенты могут заказать индивидуализированную прострочку и специальные тиснения.

Отмечается, что аналогичный набор доработок можно заказать для любого нового Land Rover Defender.

Напомним, новое поколение внедорожников Land Rover Evoque и Disco Sport будет собираться на новой электрифицированной модульной «тележке» EMA. Она позволит комплектовать автомобили передовыми помощниками. Среди достоинств платформы можно отметить её более простую конструкцию.

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