Киев, , 09:16 — REGNUM Власти Украины планируют отменить свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году. В настоящее время соответствующий законопроект разрабатывается в Верховной раде страны. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Это приведёт к тому, что на жителей полуострова с точки зрения украинского законодательства будут распространяться такие же налоговые правила, какие действуют на Украине.

Принять документ планируется до августа, до проведения так называемого саммита «Крымской платформы».

Согласно действующему законодательству, граждане Украины, которые проживают в Крыму, считаются иностранцами, поэтому общегосударственные налоги с них не взимаются. При этом они не могут пользоваться услугами банков Украины и рассчитывать на украинские пенсии.

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«Общий подход к созданию на временно оккупированной территории Украины свободной экономической зоны уже устарел, он не соответствует ситуации длительной оккупации. Поэтому назрела насущная необходимость в отмене Закона Украины «О создании Свободной экономической зоны «Крым», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о создании свободной экономической зоны в Крыму, вошедшем в состав России, в сентябре 2014 года. Закон предусматривает действие на территории СЭЗ полуострова особого правового режима экономической деятельности физических и юридических лиц, в том числе особого порядка применения норм регуляторного, налогового и таможенного законодательства Украины, а также особого режима внутренней и внешней миграции физических лиц. В рамках СЭЗ была также создана свободная таможенная зона.

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Добавим, что в ноябре 2014 года закон о создании в Крыму и Севастополе свободой экономической зоны подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Новый вариант Налогового кодекса страны установил особенности налогообложения на территории Крыма, особенности осуществления госконтроля, особенности функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ).

СЭЗ была создана сроком на 25 лет с возможностью последующего продления. Для участников зоны установлена нулевая ставка по налогу на прибыль от доли, зачисляемой в федеральный бюджет. Крупные инвесторы получили дополнительные налоговые льготы. В рамках режима свободной торговли импортные товары ввозятся на полуостров без пошлины.