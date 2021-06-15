Москва, , 09:15 — REGNUM Министр иностранных дел Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков войдут в состав российской делегации на саммите РФ — США в Женеве. Об этом помощник президента Юрий Ушаков сообщил 15 июня журналистам.

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Накануне саммита в Женеве Ушаков уточнил, что на переговорах с Байденом Россию также будут представлять посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замглавы МИД Сергей Рябков, замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Сам Ушаков будет в числе делегатов.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. В этот швейцарский город уже прибыл бывший американский посол в России Майкл Макфол.

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