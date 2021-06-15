Самара, , 09:07 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров на заседании комиссии государственного совета по направлению «Культура» объявил о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что на заседании комиссии, которое состоялось на фестивале набережных «ВолгаФест-2021» в Самаре, были рассмотрены вопросы реализации культурных инициатив и развития креативной индустрии. Заявки на конкурс будут приниматься с 15 июня до 30 июля 2021 года. Глава Самарской области, который является председателем этой комиссии, призвал всех творческих людей активно участвовать и подавать свои творческие проекты на участие в этом конкурсе.

«Приглашаю все регионы к активному участию в подаче заявок. Хочу пожелать успехов всем, потому что знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые будут интересны всем жителям страны, а некоторые — и далеко за пределами нашей Родины», — заявил Азаров.

Сообщается, что в отборе могут принимать участие коммерческие и некоммерческие организации, муниципальные учреждения культуры и индивидуальные предприниматели. Заявки не будут принимать от госучреждений, госкомпаний и политических партий.

«Заявки будут приниматься по 8 тематическим направлениям, среди которых «Нация созидателей», «Я горжусь», «Культурный код», «История страны и вехи», «Великое русское слово», «Место силы», «Молодые лидеры», «Многонациональный народ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом важно, чтобы проект был уникальным, актуальным и имел большую социальную значимость. Результаты конкурса планируют подвести 15 сентября 2021 года.

Отмечается, что в 2021 году за счёт грантов президентского фонда культурных инициатив на конкурсной основе будет профинансировано свыше 1,5 тысяч креативных команд России. На эти цели планируют направить 3,5 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что создание президентского фонда культурных инициатив инициировал президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного Послания федеральному собранию.