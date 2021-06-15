Брюссель, , 09:15 — REGNUM Президент США Джо Байден не стал прямо отвечать на вопрос о том, продолжает ли он считать президента России Владимира Путина «убийцей», заявив только, что он «ответил честно». Об этом американский лидер рассказал 14 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Послушайте, он ясно дал понять, что … дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать реакцию Путина на свой утвердительный ответ, считает ли он его «убийцей».

Также задававший вопрос Байдену журналист напомнил ему, что российский лидер в ответ на это скандальное высказывание посмеялся.

«Я, правда, тоже смеюсь», — ответил на это Байден и изобразил смех.

«Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу», — также добавил президент США.

Кроме того, он выразил надежду на то, что Путин поймет, что «в его интересах поменять мнение мирового сообщества о себе, а это касается того, что является подходящим поведением для лидера страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что скандальное высказывание американского лидера Джо Байдена не удивило его, так как за время работы на этом посту он привык подвергаться атакам.

Напомним, ранее в одном из интервью президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей».