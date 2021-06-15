Джакарта, , 08:55 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии подтвердило 145 случаев заражения новыми штаммами коронавируса в стране, сообщает Kompas.

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Новые штаммы коронавируса были зарегистрированы в 12 провинциях Индонезии. Больше всего случаев обнаружено в провинции Центральная Ява. Там выявлено 76 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Ещё 48 случаев выявлено в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, число граждан Индонезии, заразивших коронавирусом за рубежом, увеличилось на 27 человек.