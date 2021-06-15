Киев, , 08:55 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук обжаловал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) незаконные действия украинских властей. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин 15 июня в своём телеграм-канале.

«[Медведчук] обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность», — рассказал политик.

Кузьмин отметил, что реакция ЕСПЧ не заставит себя долго ждать, поскольку ранее Верховный комиссар ООН по правам человека дал негативную оценку закрытию трёх оппозиционных телеканалов на Украине, якобы связанных с Медведчуком.

«Несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству», — считает политик.

Депутат добавил, что дело может быть рассмотрено в приоритетом порядке, то есть довольно быстро.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, комментируя «дело Медведчука» подчеркнул, что граждан Украины следует привлекать к ответственности в судебном порядке, а не путём введения санкций.

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