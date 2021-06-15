Киев, 15 июня 2021, 08:55 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук обжаловал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) незаконные действия украинских властей. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин 15 июня в своём телеграм-канале.
Кузьмин отметил, что реакция ЕСПЧ не заставит себя долго ждать, поскольку ранее Верховный комиссар ООН по правам человека дал негативную оценку закрытию трёх оппозиционных телеканалов на Украине, якобы связанных с Медведчуком.
Депутат добавил, что дело может быть рассмотрено в приоритетом порядке, то есть довольно быстро.
Напомним, ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, комментируя «дело Медведчука» подчеркнул, что граждан Украины следует привлекать к ответственности в судебном порядке, а не путём введения санкций.
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