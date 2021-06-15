Москва, , 08:56 — REGNUM Власти США и их союзники на Западе не стараются предотвратить космическую гонку вооружений, это тревожит Россию. Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил 15 июня в интервью «Известиям».

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

Он отметил, что мир балансирует на грани гонки вооружений в космосе. Тридцать государств, включая Россию, подписали двусторонние документы о неразмещении первыми космического оружия.

«И нежелание США и их западных союзников что-то делать в этой сфере наводит на тревожные размышления. Пока не поздно, нужно поставить заслон этому», — подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня президент РФ Владимир Путин высказался категорически против милитаризации космического пространства. С подобным призывом выступают и китайские власти.

Читайте также: В США запустили секретный военный спутник