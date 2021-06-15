Сеул, , 08:47 — REGNUM Военнослужащие США и Южной Кореи провели совместные учения по проведению спасательных операций на море SALVEX Korea. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, учения прошли в заливе Чинхэ у юго-восточного побережья Южной Кореи с 9 по 15 июня.

Известно, что в мероприятии принимали участие 16 южнокорейских и 17 американских моряков.

Как сообщили в штабе ВМС Южной Кореи, в программу учений вошли ряд подводных и наземных спасательных операций, включая ремонт поврежденного судна в открытом море и использование гидролокатора бокового обзора и транспортных средств с дистанционным управлением.

Учения SALVEX Korea проводятся ежегодно с 1985 года, однако в 2020 году учения были отменены из-за пандемии коронавируса.