Женева, Швейцария, , 08:48 — REGNUM Экс-посол США в России Майкл Макфол приехал в Женеву, где 16 июня состоится встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 15 июня сообщил сам дипломат на своей странице в соцсети Twitter.

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«Впервые в костюме с марта 2020», — написал в своем сообщении Макфол и прикрепил к нему фотографию, на которой он запечатлен в темном костюме с синим галстуком в полоску и светлой рубашке на фоне пейзажа Женевского озера.

Также бывший американский посол в РФ указал, что, по его мнению, зарубежная поездка Байдена поможет забыть, «насколько безумные вещи творились при (экс-президенте США Дональде) Трампе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Джо Байден полагает, что его скандальная оценка деятельности президента России Владимира Путина почти не повлияет на предстоящие переговоры в Женеве.