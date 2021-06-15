Хабаровск, , 08:42 — REGNUM Избирком Хабаровского края составил календарь выборов в 2021 году — день голосования по выбору губернатора региона назначен на 19 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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С 16 июня стартует выдвижение кандидатов и сбор подписей муниципальных депутатов.

19 сентября — день голосования, если выборы будут в один день, 17−19 сентября, если будет 3-дневное голосование.

175 подписей депутатов должен собрать кандидат в губернаторы Хабаровского края. Минимальное число муниципальных районов и городских округов, в которых должно быть собрано необходимое для регистрации кандидата количество достоверных подписей — 15.

Как сообщало ИА REGNUM, все процессы, связанные с волеизъявлением граждан, на территории Республики Адыгея проходят в строгом соответствии с избирательным правом. Об этом глава региона Мурат Кумпилов сказал в ходе встречи с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом 11 июня.