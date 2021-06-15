Томск, , 08:32 — REGNUM Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев ушёл в отставку в связи с переходом на другую работу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, на его место назначена Алена Лёвко, ранее работавшая главврачом клиник Сибирского государственного медицинского университета.

По словам главы региона Сергея Жвачкина, новый заместитель имеет 13-летний опыт организации здравоохранения.

«Знаю ее как сверхответственного, энергичного и очень неравнодушного человека. Эти качества безусловно пригодятся ей в новой непростой работе. Уверен, все мы поможем ей максимально быстро адаптироваться на государственной службе», — добавил он.

Новому замгубернатора предстоит сосредоточиться на реализации нацпроектов в социальной сфере, восстановлении занятости населения до пандемийного уровня, повышении качества медицинских и социальных услуг.