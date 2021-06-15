Джакарта, , 08:31 — REGNUM Число граждан Индонезии, заразивших коронавирусом за рубежом, увеличилось на 27 человек, сообщает Kompas.

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Согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, 12 индонезийских граждан заразились коронавирусом в Южной Корее, шесть в Великобритании, четыре в Афганистане, два в Сингапуре, два в Португалии и один в России.

Всего коронавирусом за границей заразились 4999 граждан Индонезии. Из них 4200 человек выздоровели, 206 человек скончались, а 592 человека находятся на лечении.

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