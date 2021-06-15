Тбилиси, , 08:28 — REGNUM В коммюнике, принятом по итогам саммита глав стран-членов НАТО, говорится о «суверенном праве» Грузии вступить в альянс. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского МИД, 14 июня заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани на брифинге.

«Союзники подтвердили решение Бухарестского саммита, что Грузия будет членом НАТО, — сказал глава внешнеполитического ведомства. — Это однозначный посыл, что ни у какой третьей силы нет права вето по вопросу вступления Грузии».

Залкалиани добавил, что в обнародованном коммюнике содержится призыв к России отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, саммит с участием представителей государств, входящих в НАТО, проходил 14 июня. Лидеров стран, которые не входят в альянс, в этот раз не пригласили. Бухарестский саммит, где было сделано заявление о готовности принять Грузию в НАТО, проходил в 2008 году. С тех пор подвижек в данном направлении не было.

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