Киев, , 08:25 — REGNUM Украинские власти задумались обложить налогами жителей Крыма. Как сообщает «Обозреватель», для этого планируется отменить свободную экономическую зону «Крым», которая была создана в 2014 году.

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Соответствующий законопроект готовится в настоящее время в Верховной раде. Его намерены принять до саммита так называемой «Крымской платформы», запланированного на август.

Согласно действующему законодательству, граждане Украины, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом им недоступны украинские банковские услуги и пенсионное обеспечение.

«В итоге украинцы, которые живут на оккупированном полуострове, получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории государства», — сообщается в материале.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне (СЭЗ) Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины». Закон предусматривает введение особого порядок применения норм регуляторного, налогового и таможенного законодательства Украины, а также особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц. Так, власти Украины сделали ввоз товаров туда из своих регионов беспошлинным, а жителей Крыма освободили от уплаты налогов.

Свободная экономическая зона в Крыму была введена на десять полных календарных лет, начиная с даты вступления в силу этого закона.

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации по итогам референдума в марте 2014 года. Официальный Киев до сих не признал результаты волеизъявления жителей полуострова и надеется вернуть Крым по юрисдикцию Украины.