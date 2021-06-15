Джакарта, , 08:11 — REGNUM Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу с 15 по 28 июня, сообщает Antara.

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Председатель комитета по борьбе с COVID-19 и восстановлению национальной экономики Аирлангга Хартарто заявил о введении новых правил из-за эпидемиологической обстановки.

В районах «красной зоны» 75% жителей обязаны работать дистанционно. Компании также должны составить график для сотрудников, которые будут работать в офисе.

Правительство также требует, чтобы все школы в районах «красной зоны» проводили онлайн-обучение. Аирлангга Хартарто добавил, что правительство также попросило проживающих в «красной зоне» верующих совершать молитвы дома.

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