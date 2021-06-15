Брюссель, , 08:28 — REGNUM Президент США Джо Байден полагает, что его скандальная оценка деятельности президента РФ Владимира Путина почти не повлияет на предстоящие переговоры в Женеве. Об этом Байден заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

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Американскому лидеру напомнили, что ранее в интервью он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли Путина «убийцей». Путин в ответ пожелал Байдену здоровья и посмеялся на его словами.

Отвечая на просьбу прокомментировать реакцию российского лидера, Байден замялся.

«Послушайте, он ясно дал понять, что … дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что тоже смеётся над этим эпизодом. «Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу», — отметил руководитель США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в июне Путин заявил, что привык «к атакам со всех сторон».

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