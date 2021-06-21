16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» состоялись переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом. Это была первая личная встреча глав двух государств с тех пор, как Байден возглавил Соединенные Штаты. Ещё в ходе подготовки данного мероприятия прозвучало несколько любопытных заявлений. К примеру, американский президент сказал, что Путин — это «умный, жесткий человек, и он является достойным противником», а что касается Украины, то она, по мнению Байдена, не соответствует критериям вступления в НАТО. Российский лидер цели встречи с Байденом обозначил так: [[[list-0]]] Читайте также: Байден назвал Путина достойным соперником Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Владимир Путин и Джо Байден. Иван Шилов ИА REGNUM

07:55 15.06.2021 Символ города фонтан Jet d’eau окрасили в цвета российского флага в честь скорого приезда Владимира Путина. [[[video-0]]] Цитата канала «Вы слушали Маяк».

07:56 15.06.2021 «Ах-ах-ах, я тоже посмеюсь», — ушел от ответа Байден, когда журналист CNN заявил, что Путин в последнем интервью рассмеялся на вопрос про «убийцу». Корреспондент спросил, считает ли Байден Путина «убийцей» до сих пор. Байден долго подбирал слова… и сказал так: «Я думаю, в прошлом он признавал, что есть какие-то вещи, которые он совершил. Когда меня спросили, я ответил на вопрос честно. Но, по-моему, это не имеет большого значения для встречи, которая нам предстоит». [[[video-1]]] Цитата канала «Вы слушали Маяк».

08:02 15.06.2021 Ограждения у виллы La Grange не помешали женевцам провести день на пляже по соседству. Боевые водолазы для контроля за безопасностью будут запущены в озеро чуть позднее. [[[video-2]]] Цитата канала «Вы слушали Маяк».

08:04 15.06.2021 Рекомендацию не проводить совместную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным дали эксперты по России накануне двустороннего саммита в Женеве президенту США Джозефу Байдену. Об этом 14 июня сообщил портал Axios. Читайте также: Эксперты по РФ дали Байдену совет не проводить пресс-конференцию с Путиным

08:06 15.06.2021 Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что он отказался от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, потому что это не конкурс, кто кого попытается поставить в неудобное положение, вызвало реакцию в интернет-сообществе. «Если бы они могли ставить России условия, то не просились бы на встречу. Глава США собирается говорить о международном праве. На них самих уже негде пробу ставить!» — написал Борис З. Читайте также: «Менталитет такой» — Байден оправдался за свой отказ от пресс-конференции

08:11 15.06.2021 Байден отвечает на вопрос о вступлении Украины в НАТО: «Мой ответ — нет. Соответствие критериям — вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий. Ситуация непонятная, предстоит понять это в будущем, а пока мы будем делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии сопротивляться физической агрессии России». [[[video-3]]] Цитата канала dimsmirnov175.

08:15 15.06.2021 Президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на сотрудничество с Вашингтоном в вопросах борьбы с киберпреступностью. Читайте также: Путин выразил надежду на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью

08:15 15.06.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин может рассмотреть возможность обмена заключенными между Россией и США. Читайте также: Путин выразил готовность к обмену заключенными между Россией и США

08:26 15.06.2021 Президент США Джо Байден провел консультации с представителями стран НАТО перед встречей с Владимиром Путиным. Об этом заявил накануне генсек альянса Йенс Столтенберг, отметив наиболее низкий уровень отношений НАТО с Россией со времен холодной войны.

08:28 15.06.2021 Президент США Джо Байден полагает, что его скандальная оценка деятельности президента РФ Владимира Путина почти не повлияет на предстоящие переговоры в Женеве. Об этом Байден заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО. «Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу», — отметил руководитель США. Подробности в материале: «Я ответил честно» — Байдену напомнили скандальное высказывание о Путине

08:31 15.06.2021 Дмитрий Киселёв: «Ещё до встречи с Путиным Байден терпит одно поражение за другим. Сначала Байден предлагал саммит без конкретной повестки. Путин его вразумил, конкретную повестку составили. Теперь Байден отказывается от совместной пресс-конференции, говоря, что «это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами». Чистый Фрейд. Байден боится проиграть и этот конкурс… Избегает прямого сравнения с Путиным. Понимает, что оно заведомо не в его пользу».

08:31 15.06.2021 Дмитрий Киселёв: «Путая Ливию с Сирией, Байден вызывает сочувствие. И вновь хочется пожелать ему здоровья».

08:31 15.06.2021 Джо Байден. joebiden.com.

08:48 15.06.2021 Экс-посол США в России Майкл Макфол приехал в Женеву, где 16 июня состоится встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 15 июня сообщил сам дипломат на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: Макфол приехал в Женеву на саммит России и США

08:56 15.06.2021 Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что мир балансирует на грани гонки вооружений в космосе. Тридцать государств, включая Россию, подписали двусторонние документы о неразмещении первыми космического оружия. «И нежелание США и их западных союзников что-то делать в этой сфере наводит на тревожные размышления. Пока не поздно, нужно поставить заслон этому», — подчеркнул Рябков. Подробности в материале: МИД РФ беспокоит нежелание США предотвратить гонку вооружений в космосе

09:02 15.06.2021 Напомним, инициатива встречи с Путиным была проявлена американцами в ходе телефонного разговора президентов в апреле. С самого начала США предлагали Европу. Хотели воспользоваться приездом Джо Байдена в Британию и ЕС. Россия предложила американцам несколько столиц на выбор для проведения саммита, американцы согласились с одним из предложенных вариантов.

09:15 15.06.2021 Президент США Джо Байден не стал прямо отвечать на вопрос о том, продолжает ли он считать президента России Владимира Путина «убийцей», заявив только, что он «ответил честно». Об этом американский лидер рассказал 14 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО. Читайте подробнее: Байден не ответил на вопрос о скандальном высказывании о Путине

09:15 15.06.2021 Министр иностранных дел Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков войдут в состав российской делегации на саммите РФ — США в Женеве. Об этом помощник президента Юрий Ушаков сообщил 15 июня журналистам. Читайте подробнее: Названы российские участники переговоров с Байденом

09:22 15.06.2021 Президент России Владимир Путин планирует встретиться с главой Швейцарии Ги Пармеленом после саммита с президентом США Джо Байденом. Об этом 15 июня заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Подробности в материале: Путин встретится с президентом Швейцарии после переговоров с Байденом

09:33 15.06.2021 Помощник главы Российского государства Юрий Ушаков рассказал о темах встречи Байдена и Путина: «Президенты планируют обсудить перспективы развития отношений, стратегическую стабильность, информационную безопасность, киберпреступность, экономику, климат, коронавирус, региональные проблемы: Сирия, Ливия, Иранская программа, Афганистан, Нагорный Карабах, а также конкретные нерешенные вопросы отношений, в том числе президенты могут обсудить Украину, Белоруссию, санкции, обмен заключенными и любые другие темы, которые захотят поднять лидеры. Из несогласованных вопросов остался один — итоговые документы. МИД РФ и Госдеп ведут переговоры по этому поводу».

09:33 15.06.2021 Вилла Ла Гранж (сс) Cc1698.

09:37 15.06.2021 Байден о потенциальных договоренностях с Путиным: США будут сначала проверять, а только потом — доверять.

09:39 15.06.2021 Байден созвал встречу с экспертами по России в преддверии саммита с Путиным. Президент США хочет быть хорошо подготовленным, опираясь на опыт чиновников, «знающих из первых рук тактику и трюки полковника КГБ», пишет Axios. Эксперты призвали Байдена отказаться от совместной пресс-конференции с Путиным, чтобы не предоставлять ему возможность делать публичные заявления и «затмить переговоры». В экспертный состав вошли около 12 человек. В их числе Майкл Макфол и Джон Теффт — бывшие послы в России при Обаме, старший директор по России Совета нацбезопасности Эрик Грин. Также Байден советовался с Фионой Хилл, экс-сотрудницей Совета нацбезопасности, сопровождавшей Трампа на встрече с Путиным в 2018 году. Ранее Хилл признавалась, что хотела прервать ту пресс-конференцию. Она думала сымитировать, что ей нужна неотложная медпомощь, пишет Axios.

09:50 15.06.2021 Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не планируют проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Женеве. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом: США отказались от проведения совместной пресс-конференции Путина и Байдена

09:56 15.06.2021 Москва готова передать США американцев, отбывающих наказание в России, в рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в опубликованном 15 июня интервью «Известиям». Он уточнил, что передача осужденного в России за шпионаж Пола Уилана не предполагается, этот вопрос сейчас не актуален. Об этом: Россия готова встречно передать США заключенных, но без Уилана

10:02 15.06.2021 Будучи спрошенным, по-прежнему ли он считает Путина убийцей, Байден поплыл и залепетал что-то невнятное, поделился наблюдениями в своём телеграм-канале телеведущий Дмитрий Киселёв. Он полагает, что Байден всё же не очень справляется сам с собой. «Трудность общения с такими людьми в том, что они не отвечают за свои слова, вызывающие всеобщую неловкость. Он явно хочет высказываться ярко и пытается казаться энергичным, но возникает ощущение какой-то хронической путаницы. Трудный пассажир… Не завидую Путину. Президент России ведёт себя максимально искренне, высказывается ясно и четко. Контраст!» — поделился наблюдениями Киселёв. Читайте подробнее: «Залепетал»: Киселёв оценил ответ Байдена о Путине — «убийце»

10:06 15.06.2021 Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня, начнется в 13:00 (14:00 мск) по местному времени. Об этом 15 июня рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Читайте также: В Кремле рассказали о плане встречи Путина с Байденом

10:07 15.06.2021 Предстоящая встреча президентов России и США в Женеве будет важным эпизодом вяло текущих перемен в мировых делах. Ее итоги вряд ли станут сенсационными, но направленность перемен очевидна, они не в пользу Запада. Саммит как бы венчает европейскую повестку Байдена, который собрал всех своих союзников во всех доступных форматах. ЕвроНАТОсоюзные совещания задуманы Вашингтоном как трамплин к встрече с Владимиром Путиным. Байден запланировал позиционировать себя в Женеве в качестве лидера всего Запада в то время, как его собственная страна расколота и, может быть, не все ее граждане готовы видеть бывшего сенатора в качестве президента. Цитата utronews.

10:07 15.06.2021 Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате тет-а-тет не предусмотрены в рамках саммита, но могут пройти по желанию лидеров. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом: Помощник Путина раскрыл подробности организации саммита с Байденом

10:15 15.06.2021 Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут договориться о восстановлении в полном объеме дипломатических отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом: Жириновский перечислил темы разговора Путина и Байдена

10:53 15.06.2021 Цитата из видео. Дмитрий Киселёв. Байден сверхготов к встрече с Путиным, но гарантии успеха нет. vesti.ru.

11:14 15.06.2021 Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил 15 июня, что он надеется на то, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена принесет пользу миру. Об этом: Бывший президент Польши поделился ожиданиями от встречи Путина с Байденом

11:33 15.06.2021 Женева — это не только оптимальное место для проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, но это ещё и «намоленное место», символизм которого «позволит создать правильную обстановку» и поможет американским коллегам «почувствовать себя на высоте ответственности момента». Об этом в преддверии встречи глав двух государств, которая состоится 16 июня в Женеве, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Читайте подробнее: Рябков поделился ожиданиями от саммита Путина и Байдена

12:21 15.06.2021 Власти Швейцарии ввели с 15 июня ограничения на использование своего воздушного пространства в связи с проведением встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщил официальный представитель Федерального департамента обороны Швейцарии Стефан Хофер. Читайте также: Швейцария ограничила воздушное пространство перед саммитом Россия — США

12:41 15.06.2021 Встреча Владимира Путина и Джо Байдена начнётся 16 июня в 14:00 по московскому времени, или в 13.00 по Женеве. Сколько продлятся переговоры — неизвестно. Протокол встречи предусматривает определенное время, но все зависит от того, как пойдет дискуссия, как будут настроены лидеры двух стран. Возможно, обсуждение некоторых проблем займет больше времени, чем было запланировано, сообщил журналистам на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков.

12:47 15.06.2021 В Белгородской области 15 июня подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. выписаны после выздоровления 16 пациентов, от осложнений скончался один человек. На вакцинацию от COVID-19 подано 2845 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгородской области подтвердили 61 новый случай заражения коронавирусом

12:50 15.06.2021 Саммит Путин — Байден продлится 4−5 часов с перерывами и сменами форматов — Кремль.

12:59 15.06.2021 Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве продлятся предположительно около пяти часов. Об этом сообщил 15 июня РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту. Читайте также: Переговоры Путина и Байдена продлятся около пяти часов — источник

13:03 15.06.2021 Президент РФ Владимир Путин завершает подготовку к встрече с американским президентом Джо Байденом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Завершается подготовка к завтрашнему саммиту», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков сообщил о завершении подготовки Путина к встрече с Байденом

13:12 15.06.2021 На переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена заложено около четырёх-пяти часов с учётом перерывов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Переговоры между Путиным и Байденом] рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов», — сказал Песков. Читайте также: Песков рассказал о длительности встречи Путина и Байдена

13:21 15.06.2021 Рассуждать о возможности обмена осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана на российского гражданина Виктора Бута пока неуместно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Совершенно неуместно сейчас рассуждать: кто, на кого и как [будут обменивать]», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков оценил возможность обмена Уилана на Бута

13:41 15.06.2021 Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые состоятся в Женеве 16 июня, продлятся в течение 4−5 часов с учетом перерывов. Об этом 15 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков рассказал о длительности встречи Путина и Байдена в Женеве

13:53 15.06.2021 «На Женеву!»: самолет с частью российской делегации на переговорах с Байденом и журналистами кремлевского пула отправляется в Швейцарию.

14:08 15.06.2021 Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет вначале проверять достигнутые договоренности с Россией, а потом уже доверять им. «Это не о доверии, это о соглашении. Когда вы подписываете договоры со своими противниками, вы не говорите: «Я доверяю тебе». Вы говорите: «Это то, чего я жду, и если вы нарушите соглашения, мы разорвем договоренности», — сказал Байден. Американский лидер отмечал, что США хотят сотрудничать с Россией в Сирии и Арктике. По мнению Вашингтона, совместная работа стран также возможна по вопросу стратегической стабильности. Байден также говорил, что США и Россия могут быть партнерами, но только по тем вопросам, где интересы стран сходятся. В качестве примера президент США привел продление СНВ-3 и работу по «климатическому кризису». Цитата канала economika.

14:23 15.06.2021 Корректное изложение цитат и фразеологизмов, приведённых Владимиром Путиным, работало бы в пользу имиджа президента России, а американский телеканал NBC ставил перед собой противоположную задачу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Как сообщалось ранее, Владимир Путинво время интервью телеканалуNBCпроцитировал роман «Золотой теленок» («можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ»). NBC перевелэту фразудословно, не используя в тексте на экране кавычки. Читайте также: Казус NBC: американцы далеки от нашей культуры и ещё дальше от равноправия

14:35 15.06.2021 В интервью каналу NBC президент России Владимир Путин продемонстрировал свою подготовку по всем вопросам переговоров с президентом США Джо Байденом, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин. Читайте также: Готовность №1: у Путина есть все ответы на все вопросы Байдена

14:40 15.06.2021 В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о том, совпадут ли по времени пресс-конференции лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам саммита двух стран, передает ТАСС. Песков отметил, что российский лидер намерен встретиться со своим пулом сразу по итогам переговоров.

14:41 15.06.2021 Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу. kremlin.ru.

14:46 15.06.2021 Россия более не ведёт с американской стороной переговоры о возможной совместной пресс-конференции президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам их общения в Женеве. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 15 июня, отвечая на соответствующий вопрос. «В свою очередь президент Путин, как мы и говорили, выйдет на общение с прессой», — сказал Песков ТАСС и уточнил, что это будет «открытый, подробный, откровенный разговор». Подробности в материале: Переговоры о совместной пресс-конференции Путина и Байдена прекращены

14:57 15.06.2021 Почти 800 человек войдут в состав российской и американской делегаций на переговорах в Женеве 16 июня. Об этом сообщает 15 июня швейцарская газета Tagblatt. По данным газеты, почти 1 тыс. военнослужащих и примерно 900 полицейских власти привлекут к обеспечению безопасности в городе. Часть правоохранителей прибудет из других кантонов Швейцарии, также ожидаются примерно 3 тыс. журналистов. Читайте подробнее: Россию и США на переговорах в Женеве представят почти 800 человек

15:11 15.06.2021 Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году. (сс) Official White House. by David Lienemann

15:53 15.06.2021 Североатлантический альянс не может существовать без образа «большого противника», заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. «Саммит в Брюсселе вновь проявил генетический код НАТО: альянс не может существовать без большого противника», — цитирует его ТАСС. При этом теперь к российской угрозе добавлен «китайский вызов», добавил он.

15:55 15.06.2021 В преддверии встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве российский лидер выглядит более подготовленным и уверенным в себе. Об этом 15 июня заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, Байден чувствует, что он интеллектуально проигрывает Путину, и поэтому проявляет неуверенность в себе и растерянность. Подробности в материале: Эксперт заявил об интеллектуальном превосходстве Путина над Байденом

16:36 15.06.2021 Повестка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена почти согласована, сообщил 15 июня журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Подробности в материале: В Кремле заявили, что темы встречи Путина и Байдена почти согласованы

16:49 15.06.2021 На встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, информбезопаность, проблемы климата, Арктика и COVID-19, сообщил 15 июня журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Читайте подробнее: Помощник президента РФ перечислил темы встречи Путина и Байдена

17:01 15.06.2021 Украина будет обсуждаться 16 июня на встрече в Женеве (Швейцария) президентов России и Украины Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил 15 июня журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Подробности в материале: Путин и Байден будут обсуждать Украину

17:14 15.06.2021 Украина спокойна за американскую сторону на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил 15 июня журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом: Глава МИД Украины заявил, что Киев не боится встречи Путина и Байдена

17:21 15.06.2021 Тема Украины вовсе не второстепенная в предстоящих переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве (Швейцария), сообщил 15 июня журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Читайте подробнее: В Киеве заявили, что Украина станет главной темой встречи Путина и Байдена

17:36 15.06.2021 Украина будет одним из самых важных вопросов, который будут обсуждать в ходе переговоров в Женеве 16 июня президент США Джо Байдена и глава России Владимир Путин. Об этом на пресс-конференции 15 июня заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат пожаловался на то, что Россия представляет дело так, что тема Украины будет лишь одним из второстепенных вопросов, но на самом деле это не так. Также Кулеба отметил, что в Киеве не видят рисков того, чтобы на этой встрече были достигнуты какие-то договоренности по Украине, предполагающие пересечение «красных линий» национальных интересов. Читайте подробнее: Украина заявила, что не признает договоренности Путина и Байдена

18:12 15.06.2021 Самолёт американского президента Джо Бадйна сел в аэропорту швейцарского города Женева в 17:16 мск, передаёт 15 июня CNN. Читайте подробнее: Байден прилетел в Женеву для встречи с Путиным

19:20 15.06.2021 Протокольная программа российско-американской встречи на высшем уровне в Женеве рассчитана на пять часов, сообщает 15 июня пресс-служба Кремля.

19:30 15.06.2021 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «посоветовал» украинским СМИ по итогам мероприятий в Женеве 16 июня обращать внимание на выступление президента США Джо Байдена. Об этом он заявил на брифинге вечером 15 июня. «Там будут две отдельные пресс-конференции — у Байдена и Путина… я призываю украинские СМИ прежде всего ориентироваться на пресс-конференцию президента Байдена, поскольку все мы хорошо знаем, какую искаженную реальность подает Россия в публичном пространстве о тех или иных событиях, связанных с Украиной», — сказал Кулеба. Подробности в материале: Глава МИД Украины призвал СМИ игнорировать пресс-конференцию Путина

19:58 15.06.2021 Москва может пойти на военно-политическое объединение с США против Китая, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на материалы американского аналитического центра в сфере нацбезопасности 19FortyFive. «Хотя прогрессивные левые видят российского шпиона за каждым углом, существует вполне реальная вероятность того, что Вашингтон и Москва вступят в сговор по очень серьезной причине, причем в ближайшее время», — считают авторы одной из статей. По их мнению, у США и России есть основания опасаться грядущих изменений в международной сфере, связанных с ростом экспансии и могущества Китая.

20:01 15.06.2021 О своей готовности к запланированной на 16 июня встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава США Джо Байден журналистам 15 июня в Женеве (Швейцария). Читайте также: Байден сказал, что «всегда готов» к встрече с Путиным

20:14 15.06.2021 На встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве будет рассматриваться и «украинский кейс», но руководство Украины в итоге не узнает подробностей, потому что не имеет коммуникатора на высшем уровне ни с руководством США, ни с Россией. Об этом заявил 15 июня украинский политический публицист Дмитрий Джангиров, комментируя ожидания Киева от переговоров лидеров США и России. Джангиров напомнил, что совсем недавно офису президента Украины пришлось «стирать политическую ошибку» в виде якобы обещания ПДЧ в НАТО по итогам разговора Байдена и Зеленского, что публично опровергнул Госдеп. Он подчеркнул, что подобные скандалы — это результат дискоммуникации, когда Киев не имеет коммуникатора на высшем уровне ни с Вашингтоном, ни с Москвой. В завершение эксперт отметил, что насколько болезненным для Украины может оказаться возможный компромисс США и РФ, остается только лишь гадать. Читайте подробнее: Эксперт: власти Украины не узнают о подробностях встречи Байдена и Путина

20:27 15.06.2021 «С Россией надо дружить. Если мы с ней не будем дружить, то плохо будет всем», — Франц Клинцевич прокомментировал интервью Путина каналу NBC. Читайте подробнее: Путин показал, что он знает смысл и правду жизни — Франц Клинцевич

21:06 15.06.2021 Флаги Швейцарии и Женевы

21:26 15.06.2021 Около часа самолёт с делегацией, прибывшей из России на встречу президента страны Владимира Путина с главой США Джо Байденом, кружился над Швейцарией, рассказал спецкорреспондент RT Дмитрий Смирнов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Читайте подробнее: Самолёт с российской делегацией сделал десять кругов над Швейцарией

22:02 15.06.2021 Впервые за последние три года президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу. В пятницу, 11 июня, NBC News показало эксклюзивное интервью, где международный корреспондент NBC News Кейра Симмонс задал ряд вопросов Путину. Полная версия была показана в понедельник, 14 июня. Интервью российского лидера привлекло внимание пользователей из многих стран. В том числе ответы Путина обсудили американские пользователи Twitter. «Интервью с Путиным очень хорошее. Этот парень находится на вершине, знает каждый вопрос в деталях, умеет разворачиваться, умеет троллить. Он просто уделал этого стенографиста из NBC. Завтра у Байдена будет трудный день», — написал пользователь под ником @HansMahncke. «Байдена ждет тяжелый день», — делает отсылку пользователь @LyricallyStoned к личной встрече Байдена и Путина, которая состоится 16 июня в Женеве. Читайте подробнее: «Этот парень находится на вершине, умеет троллить»: в США оценили Путина

22:20 15.06.2021 Вопросы кибербезопасности будут обсуждаться на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, говорится в сообщении Белого дома, опубликованном 15 июня — накануне переговоров. Читайте подробнее: Белый дом заявил, что Байден обсудит с Путиным кибербезопасность

22:45 15.06.2021 О своём хорошем настроении перед переговорами на уровне глав России и США заявил 15 июня журналистам прибывший самолётом в Женеву российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Читайте также: Лавров заявил в Женеве, что у него шикарное настроение перед переговорами

22:53 15.06.2021 Президент России Владимир Путин в самолете. kremlin.ru

02:09 16.06.2021 Встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом провел президент США Джо Байден после прибытия в эту страну, 15 июня сообщили в пресс-службе Белого дома. На мероприятии также присутствовал начальник швейцарского федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис. Американский лидер выразил благодарность властям страны за организацию его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Читайте подробнее: Байден поблагодарил Швейцарию за организацию встречи с Путиным

04:58 16.06.2021 Глава Белого дома Джо Байден планирует вернуться в США сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, 16 июня сообщили в пресс-службе американского лидера. Таким образом, с окончанием саммита двух стран в Швейцарии президент США завершит свое европейское турне, которое начал со встречи глав государств G7 («группа семи») в Великобритании. Читайте подробнее: Байден вернется в США сразу после встречи с Путиным

07:02 16.06.2021 Президент РФ Владимир Путин беседует с президентом США Джо Байденом на саммите по вопросам климата в апреле 2021 года. kremlin.ru

07:05 16.06.2021 Итак, напомним, встреча президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена состоится днем 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве.

07:05 16.06.2021 По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, на саммите стороны обсудят стратегическую стабильность, коронавирус, Сирию, Украину и ядерную сделку с Ираном.

07:35 16.06.2021 До встречи президентов на вилле Ла-Гранж остаётся 7 часов. Согласно планам, она начнётся в 14:35 мск (13:35 по местному времени).

08:11 16.06.2021 После встречи в Женеве с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Джо Байден сразу улетит в Вашингтон. Об этом 16 июня говорится в расписании президента США, которое распространил Белый дом. Об этом: Байден после встречи с Путиным сразу улетит в Вашингтон

08:12 16.06.2021 Женева. Отель Mandarin. Очередь. Российские и иностранные журналисты сдают тесты на коронавирус, чтобы попасть на пресс-конференцию Владимира Путина после встречи с Джо Байденом.

08:18 16.06.2021 Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве начнётся 16 июня в 13:35 по местному времени (14:35 мск). Это указано в рабочем графике Байдена, который распространила пресс-служба Белого дома. «13:35. Президент проводит двустороннюю встречу с Его Превосходительством Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, в рамках российско-американского саммита», — отмечено в документе. Об этом: Белый дом объявил расписание встречи Байдена и Путина в Женеве

08:22 16.06.2021 Корреспондент kp.ru Александр Гамов об обстановке в Женеве и признаках предстоящего саммита: «Вот — американский флаг, а вот — и российский. Ещё, ещё… По всему мосту, что перекинулся через озеро в центре швейцарского города, государственные флаги двух стран. Давненько этих флагов не видели в Женеве вместе — чтобы так вот, на одном мосту. Однако, экзотика. Для местных».

08:43 16.06.2021 Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилете в страну на саммит Россия — США. Об этом ТГ-каналы сообщают со ссылками на местные СМИ.

08:48 16.06.2021 В Женеве много полицейских. Всё готово к проведению саммита.

08:48 16.06.2021 Современной России больше, чем Советскому Союзу, не хватает контактов и взаимного диалога с США. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 16 июня в преддверии встречи российского и американского лидеров в Женеве. «Даже в период советской истории мы никогда не доходили до такого дефицита контактов, дефицита диалога. А сейчас этот дефицит происходит на фоне растущего конфликтного потенциала в мире», — сказал представитель Кремля ТАСС. Об этом: В Кремле сравнили дефицит контактов с США у России и СССР

08:51 16.06.2021 Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая состоится 16 июня, является «знаком надежды». Об этом 16 июня сообщает немецкая редакционная группа Funke со ссылкой на главу бундестага ФРГ Вольфганга Шойбле. Читайте также: В Германии назвали встречу Путина и Байдена «знаком надежды»

09:03 16.06.2021 Дипломатические отношения между Россией и США могут отчасти нормализоваться после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом пишут британские издания The Times и The Economist. По мнению авторов статьи в газете The Times, Россия и США готовятся по меньшей мере объявить о возвращении своих послов на место работы. Ранее американский посол в РФ отбыл в США, а российский — в Россию. Обозреватели журнала The Economist отмечают, что отсутствие такой договорённости станет «по-настоящему плохим знаком». Они предполагают также, что Путин и Байден обсудят возможное открытие консульств России в США и американских диппредставительств в РФ, закрытых в предыдущие годы. Подробности в материале: Британские СМИ поделились ожиданиями от саммита Россия — США

09:11 16.06.2021 Женевский фонтан Же-До подсветили синим, красным и белым цветами, которые являются общими для флагов России и США, сообщает ИА REGNUM. Читайте подробнее: Фонтан в Женеве окрасили в цвета флагов России и США

09:11 16.06.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден могут поговорить с глазу на глаз, если захотят, время переговоров никто не ограничивает.

09:28 16.06.2021 Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут побеседовать с глазу на глаз во время саммита в Женеве. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала. «Главы государств — они и есть главы государств», — отметил представитель Кремля. Подробности в материале: Песков не исключил беседу Путина и Байдена с глазу на глаз

09:28 16.06.2021 Время переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена никто не фиксирует, это будет их выбор. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Главы государств — они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор», — сказал Песков. Об этом: Песков не исключил переговоров Путина и Байдена тет-а-тет

09:30 16.06.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:38 16.06.2021 Отсутствие в графике переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена встречи в формате тет-а-тет не говорит о том, что оба лидера не готовы к такому общению. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это предлагаемый формат, и, собственно, они начнут с общения — два президента, министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров и госсекретарь [США Энтони Блинкен]», — сказал Песков. Читайте также: Песков: Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности

09:41 16.06.2021 В Кремле обратили внимание на заявления президента США Джо Байдена о возможном вступлении Украины в состав НАТО. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО», — сказал Песков. Читайте подробнее: Кремль обратил внимание на слова Байдена о вступлении Украины в НАТО

09:44 16.06.2021 Фотография кабинета на женевской вилле Ла Гранж, где 16 июня встретятся президенты России и США Владимир Путини Джо Байден, опубликована в телеграм-канале российского МИД. «К переговорам все готово: вот здесь завтра будут разговаривать Путин и Байден», — говорится в описании снимка. На фотографии изображена комната, всю стену которой занимают шкафы с книгами. Перед ними установлены флаги России и США, два кресла и столик с глобусом.

09:50 16.06.2021 Журналист Ирада Зейналова также отправилась на виллу Ла Гранж.

09:50 16.06.2021 «Russian press bus» is ready.

09:52 16.06.2021 «Уделайте там Бадена. Завалите его вопросами, на которые он не сможет ответить», — пожелания от пользователей Instagram российским журналистам.

09:54 16.06.2021 Россия и США должны срочно начинать переговоры по теме контроля над вооружениями. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, договор [СНВ-3] был продлен, было принято политическое решение администрацией Байдена. Это позитивный факт, но время сокращается как шагреневая кожа. Нужно срочно начинать переговоры», — сказал Песков. Читайте также: Кремль призвал США срочно начать переговоры по контролю над вооружениями

10:23 16.06.2021 Президент США Джо Байден. (сс) The White House

10:31 16.06.2021 Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена покажет, что важнее для Вашингтона — здравый смысл или геополитические расчеты. Об этом 16 июня заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Подробности в материале: Зампостпреда РФ при ООН рассказал о своих ожиданиях от саммита в Женеве

10:39 16.06.2021 Тема кибернападений будет одной из ключевых для США на предстоящем саммите на высшем уровне в Женеве. Такая ситуация беспрецедентна, так как кибероружие потеснило в повестке ядерные арсеналы, пишет газета The New York Times. «Теперь, когда президент Байден готовится к встрече в Женеве с президентом Путиным в среду, впервые кибероружие вошло в число ключевых вопросов повестки», — говорится в публикации. Об этом: Кибероружие впервые потеснило ядерный арсенал в повестке для США — NYT

10:44 16.06.2021 Риторика Соединенных Штатов перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена «добавила позитива», заявил 16 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: В Кремле заявили о позитиве перед встречей Путина и Байдена

10:51 16.06.2021 Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о результате теста на коронавирус, который он сдал по прибытии на саммит РФ и США в Женеве. Видеофрагмент его беседы с журналистами опубликован 16 июня в телеграм-канале МИД. «Вскрытие покажет», — сказал Лавров, говоря о результатах ПЦР-теста.

10:56 16.06.2021 Самолет Путина вылетел из Москвы в Женеву, сообщает Пул №3.

10:58 16.06.2021 На входе в парк La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена, служба безопасности просит снять все, что может звенеть. Проход через рамки и личный досмотр — обязательная процедура.

11:00 16.06.2021 С виллы Ла Гранж вывезли перед началом саммита все ценные экспонаты, а служители останутся на рабочих местах во время переговоров караулить раритеты. Такие подробности от журналистов, которые уже работают на месте встречи двух президентов.

11:00 16.06.2021 Переговоры российского и американского лидеров могут продлиться до пяти часов или больше, рабочий обед при этом не предусмотрен. Подробности в материале: Встреча Путина и Байдена в Женеве начнётся в 14:35 по времени Москвы

11:03 16.06.2021 Кондиционеры на вилле установлены на 18° С. Как выяснили журналисты, это требование американской стороны.

11:05 16.06.2021 Уточнение от RT: Путин вылетел в Женеву из Сочи.

11:09 16.06.2021 Родители осужденного в России американского гражданина Тревора Рида рассчитывают, что после саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве их сын будет освобожден. Об этом сообщает Fox News. Читайте также: Мать осужденного в России Тревора Рида рассчитывает на его освобождение

11:16 16.06.2021 Президент США Джозеф Байден на встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным должен будет обсудить с ним будет такие сферы глобального значения, как контроль за вооружениями и борьба с изменением климата. С таким призывом к главе Белого дома в преддверии саммита России и США выступила группа из 15 конгрессменов. Читайте подробнее: Конгрессмены США призвали Байдена сотрудничать с Россией

11:16 16.06.2021 Самолёт президента России Владимира Путина вылетел из Москвы в Женеву, где состоится встреча российского лидера с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом 16 июня в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Подробности в материале: Самолет с президентом России вылетел в Женеву

11:19 16.06.2021 В пресс-центре за 3 часа до встречи Путина с Байденом выпили почти всю воду, лимонад и колу. В Женеве сегодня обещают самый жаркий день в этом году. В 10 утра уже 25 градусов в тени. Булочки и круассаны также бесплатные, но популярностью они не пользуются. Такие подробности от ТГ-канала «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».

11:30 16.06.2021 Бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал 16 июня в беседе с журналистами, что он ожидает возвращения послов двух стран в Москву и Вашингтон после российско-американского саммита в Женеве. Подробности в материале: Бывший посол США в России рассказал о своих ожиданиях от саммита в Женеве

11:38 16.06.2021 Пулы журналистов Кремля и Белого дома почти одновременно прибыли на виллу Ла Гранж в Женеве, на которой спустя несколько часов состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 16 июня сообщает РИА Новости. Читайте подробнее: Пулы журналистов Кремля и Белого дома прибыли на виллу Ла Гранж в Женеве

11:40 16.06.2021 Отношения с Россией — приоритетный вопрос для НАТО, и в этом контексте встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве имеет важное значение. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 16 июня в интервью телеканалу CNN. Об этом: Столтенберг оценил значение саммита в Женеве для НАТО

11:48 16.06.2021 Для Североатлантического альянса (НАТО) отношения с Россией имеют первостепенное значение, в то же время НАТО придерживается двухтрекового подхода к ним. Об этом 16 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN в преддверии российско-американского саммита в Женеве. Читайте подробнее: Отношения с Россией имеют для НАТО первостепенное значение — Столтенберг

11:50 16.06.2021 В Женеве мост Монблан увешан флагами России и США, сообщает МИД РФ.

12:02 16.06.2021 Корреспондент RT на русском рассказал в ТГ-канале об обстановке на вилле. В американском пресс-центре рассказывают, что Байдену предстоит битва, что русские очень опасны, что мир на краю. В российском спокойно пьют кофе, а прямые включения на 9/10 состоят из описания антуража и обстановки. Приедут президенты — будем разбираться в том, о чём договорятся, а пока рано нервничать. Вот такой настрой.

12:06 16.06.2021 Москва в преддверии переговоров президентов России и США в Женеве видит со стороны США и смягчение риторики, и нотки политики сдерживания. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 июня в эфире Первого канала. Он отметил, что от Вашингтона «добавилась риторика в пользу необходимости диалога», а это, бесспорно, позитив. Вместе с тем у американской стороны «остались нотки в пользу» разговора с Москвой «через сдерживание, через давление и так далее». Об этом: В Кремле заметили смягчение риторики и «нотки сдерживания» со стороны США

12:26 16.06.2021 Власти России при подготовке саммита с США сделали максимум, чтобы он окончился позитивно, заявил 16 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Подробности в материале: Рябков: Россия при подготовке саммита с США сделала максимум

12:45 16.06.2021 Российской делегации выдали значки к саммиту: прямоугольной формы с буквой S и ниже флагом РФ.

12:48 16.06.2021 По итогам переговоров Путина и Байдена могут быть приняты совместные документы, не подписные, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:51 16.06.2021 16 июня президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин встретятся в Женеве. Это первая встреча двух мировых лидеров с тех пор, как в США был избран новый президент. Сейчас Байден совершает свою первую зарубежную поездку в качестве президента Соединенных Штатов, в ходе которой он встретится с Путиным. Однако корреспондент шведского телеканала SVT Стефан Осберг в Вашингтоне считает, что ожидания от предстоящего саммита предельно невысоки. Об этом он заявил в студии SVT. Об этом: SVT: ожидания от встречи Байден — Путин чрезвычайно низки

12:54 16.06.2021 Российская делегация приехала на виллу. До встречи остаётся около полутора часов.

12:57 16.06.2021 Никто не ожидает каких-либо серьезных договоренностей во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве. Российско-американские саммиты по-прежнему не определяют судьбу мира. В лучшем случае этот саммит может привести к повышению предсказуемости и стабильности, а также нормализации отношений между двумя ядерными державами. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Микаэль Виньярски. Подробности в материале: DN: что значит «нормализация» отношений между США и Россией?

12:58 16.06.2021 Единственное, чего действительно хочет Россия, — это чтобы ее воспринимали всерьез. Поэтому Владимир Путин ничего не ждет от встречи с Джозефом Байденом в Женеве. Главное для него заключается в том, что она вообще состоится. Об этом в своей статье написала журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен. Об этом: Dagens Nyheter: Путин ничего не ждет от встречи с Байденом

13:01 16.06.2021 16 июня президенту США Джозефу Байдену предстоит продемонстрировать, что он сможет справиться с напряженной встречей со своим коллегой Владимиром Путиным. Впоследствии американского президента будут сравнивать со всеми его предшественниками в Вашингтоне, которые пытались уважать Москву. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Карин Эрикссон. Читайте также: DN: Байдену предстоит доказать, что он «справится» со встречей с Путиным

13:02 16.06.2021 Борт с Владимиром Путиным совсем скоро приземлится в Женеве.

13:04 16.06.2021 Российская делегация прилетела в Женеву в обычном настрое. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «С обычным [настроем прилетели]. Зачем боевое? Мы же не воевать едем», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков опроверг слухи о боевом настрое российской делегации в Женеве

13:08 16.06.2021 Отношения России и Соединенных Штатов переживают момент, когда обеим странам нужно поворачивать к большему взаимопониманию. Об этом 16 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Подробности в материале: Рябков: России и США нужно поворачивать к большему взаимопониманию

13:20 16.06.2021 Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву для проведения переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом 16 июня сообщает телеграм-канал «Вы слушали Маяк». Подробности в материале: Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом

13:26 16.06.2021 Президент Швейцарии Ги Пармелин во время своей пресс-конференции выразил уверенность, что встреча в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет конструктивной и вселит надежду в международную политику. Об этом 16 июня сообщает Polskie Radio. Читайте подробнее: Президент Швейцарии поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

13:29 16.06.2021 Президент России Владимир Путин в Женеве!

13:32 16.06.2021 Красная дорожка перед виллой Ла Гранж готова. Журналисты показали, как её пылесосили.

13:33 16.06.2021 На виллу уже приехал президент Швейцарии.

13:34 16.06.2021 У России много вопросов к США по теме двусторонних отношений, заявил 16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Кремль: у России много вопросов к США

13:34 16.06.2021 Теперь все в ожидании кортежа Путина, а далее — Байдена.

13:37 16.06.2021 А вы знали, что практически треть Женевы закрыта для движения?

13:44 16.06.2021 Глава Российского государства прибыл в Женеву для участия в переговорах с Президентом США Джозефом Байденом, подтвердили на сайте главы государства.

13:45 16.06.2021 Также отмечается, что президент России встретится с президентом Швейцарской конфедерации Ги Пармеленом.

13:47 16.06.2021 В ожидании прибытия Путина и Байдена. © twitter @mission_russian

13:48 16.06.2021 Пожалуй, самая ожидаемая часть — ответы Владимира Путина на вопросы журналистов по итогам саммита.

13:58 16.06.2021 Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, которая состоится позднее 16 июня, является важной. Об этом 16 июня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN в преддверии российско-американского саммита в Женеве. Об этом: Столтенберг назвал важной встречу Путина с Бадейном в Женеве

14:00 16.06.2021 Принятие, но не подписание совместных документов возможно по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 16 июня в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, историческим предстоящий российско-американский саммит не станет, так как ситуация в отношениях двух стран очень тяжёлая, и никаких прорывов ожидать нельзя. Читайте подробнее: Песков рассказал о возможных итогах встречи Путина и Байдена

14:04 16.06.2021 Кортеж Владимира Путина прибыл на виллу.

14:05 16.06.2021 Российский президент на красной дорожке.

14:07 16.06.2021 Его встретил президент Швейцарии ГиПармелен.

14:08 16.06.2021 В ближайшие минуты ожидается приезд президента США Джо Байдена.

14:09 16.06.2021 Толпы зевак на улицах Женевы. Половина из них без масок!

14:16 16.06.2021 А вот и кортеж Джо Байдена. Он уже проехал по мосту Монблан.

14:17 16.06.2021 Кортеж весьма внушительный.

14:17 16.06.2021 Джо Байден подъезжает к вилле Ла Гранж.

14:18 16.06.2021 Российский президент Владимир Путин прибыл на виллу Ла Гранж в Женеве, где состоятся его переговоры с президентом США Джо Байденом. Встреча лидеров начнётся в 13:35 по местному времени (14:35 мск) 16 июня. Путин приехал на виллу на чёрном автомобиле Aurus. Перед зданием его встретил на красной ковровой дорожке швейцарский президент Ги Пармелен. Подробности в материале: Путин прибыл на виллу Ла Гранж для переговоров с Байденом

14:19 16.06.2021 Байден приехал. Но не выходит из машины.

14:20 16.06.2021 Заминка около двух минут.

14:21 16.06.2021 Перед зданием Джо Байдена также встретил на красной ковровой дорожке швейцарский президент Ги Пармелен.

14:22 16.06.2021 Байден приехал на виллу через 15 минут после Путина.

14:23 16.06.2021 Журналисты в ожидании прибытия Путина и Байдена. © twitter @mission_russian

14:24 16.06.2021 Путин, Байден и Пармелен вышли на церемонию фотографирования.

14:26 16.06.2021 В центре — швейцарский президент Ги Парлелен. Российский президент Владимир Путин стоит по правую руку от него, а американский Джо Байден — по левую.

14:26 16.06.2021 Путин и Байден пожали друг другу руки.

14:27 16.06.2021 Лидеры удалились на переговоры.

14:28 16.06.2021 Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден прибыл на виллу Ла Гранж в Женеве, где пройдёт его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Байден прибыл на виллу Ла Гранж для встречи с Путиным

14:38 16.06.2021 Напомним, что встреча 16 июня 2021 года — первая личная встреча Путина и Байдена после инаугурации президента США.

14:39 16.06.2021 Переговоры пройдут в три этапа: встреча в узком составе, потом в расширенном, а после перерыва вновь расширенный состав делегаций.

14:40 16.06.2021 Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд принимают участие в российско-американском саммите в Женеве. Об этом сообщает телеканал CNN. Подробности в материале: Названы американские участники переговоров с Путиным

14:42 16.06.2021 Сейчас в библиотеке на вилле Ла Гранж прошло фотографирование перед переговорами, на которых присутствовали, помимо Байдена и Путина, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен.

14:43 16.06.2021 На вилле шумно. Журналистов попросили покинуть библиотеку, где пройдут переговоры.

14:45 16.06.2021 Контакты президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могут оказаться результативнее, чем переговоры с Дональдом Трампом. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: От встречи Байдена и Путина ожидают «умеренно позитивный исход»

14:47 16.06.2021 Тем временем в Женеве жарко — 30° градусов.

14:49 16.06.2021 Итак, первая часть переговоров началась. Участвуют: Путин, Байден, Лавров и Блинкен.

14:52 16.06.2021 Президент России Владимир Путин в начале встречи поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за инициативу ее проведения. Читайте также: Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться

14:53 16.06.2021 Президент США Джо Байден, «идя на уступки России, хочет отвлечь Москву от сотрудничества с Китаем». Об этом 16 июня заявил польский политолог, представляющий Варшавский университет, Якуб Яловичор в эфире Polskie Radio 24. «Джо Байден и его администрация думают, что потянут Россию на Запад. Понятно, что по основным вопросам договориться не получится, но он хочет как минимум снять напряжение в отношениях России и Запада. Перейти к нейтральному статусу соседства. И в то же время отвлечь Россию от сотрудничества и сближения с Китаем», — заявил политолог. Подробности в материале: В Польше считают, что Байден «хочет отвлечь РФ от сотрудничества с Китаем»

14:55 16.06.2021 Одна встреча в Женеве отношения между США и Россией радикально не изменит. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Соперничество неизбежно, но риски снизить можно» — про Байдена и Путина

14:55 16.06.2021 Американские журналисты устроили давку на входе внутрь виллы. Как оказалось, они пошли не в свою дверь. Президентам пришлось слушать крики на протокольной съёмке.

14:57 16.06.2021 На встрече с российским лидером Владимиром Путиным президенту США Джозефу Байдену нужно постараться улучшить находящиеся в настоящий момент на самом низком уровне отношения между США и Россией. Такой вывод делают журналисты газеты Il Messaggero. Читайте подробнее: Il Messaggero: Байдену нужно добиться предсказуемых отношений с Россией

14:57 16.06.2021 Сколько времени продлится встреча за закрытыми дверями — зависит от президентов.

15:07 16.06.2021 Президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену плодотворного диалога. Об этом: Президент Швейцарии пожелал Путину и Байдену плодотворного диалога

15:10 16.06.2021 В ближайшей перспективе президент США Джо Байден будет стремиться к тому, чтобы обеспечить надёжную поддержку США со стороны Евросоюза. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24». Об этом: Байдену нужна Европа для единого фронта против Китая — политолог

15:16 16.06.2021 Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в узком составе на вилле Ла-Гранж в Женеве. Подробности в материале: Переговоры Путина и Байдена начались за закрытыми дверями

15:18 16.06.2021 Президент США Джо Байден, вероятно, желает урегулировать отношения с Россией до определённой степени, чтобы затем переключиться на Китай. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: «Россия мешает Байдену сосредоточиться на Китае» — о встрече в Женеве

15:20 16.06.2021 Президент США Джозеф Байден поступил правильно, решив по итогам встречи в Женеве дать собственную пресс-конференцию, а не совместную с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение в эфире телеканала Sky News высказал бывший посол США в России Майкл Макфол. Читайте также: Экс-посол объяснил отказ Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным

15:21 16.06.2021 Было бы наивно ожидать прорыва от саммита в Женеве, но он является хорошей возможностью для лидеров двух стран донести свою точку зрения и услышать аргументы другой стороны, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. «Начало переговорного процесса, а хочется верить, что это только начало, а не просто саммит, который уйдет в никуда, это позитивно. Может быть, удастся договориться о чем-то в гуманитарных сферах. Потому что вопросы сокращения гонки вооружений, международной безопасности — они очень сложные. Но дорогу осилит идущий. Поэтому первый шаг, который сегодня делается в Женеве, — это важный и нужный шаг. Уверен, дальше последуют договоренности, без которых мир всё время будет балансировать на очень опасной грани», — сказал парламентарий.

15:23 16.06.2021 Президент Джо Байден на переговорах в Женеве руководствуется тем, что Китай создаёт более серьёзный вызов для США, чем Россия. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24». Об этом: Женева: почему Байден встречается с Путиным, а не с Си Цзиньпином?

15:29 16.06.2021 Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. (сс) The White House

15:36 16.06.2021 Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выступят с краткими ремарками перед журналистами после встречи в узком составе, сообщает 16 июня телеканал MSNBC. Подробности в материале: Путин и Байден выступят перед СМИ после встречи в узком составе

15:37 16.06.2021 Журналисты устроили давку на входе в здание, где проходит встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Как отмечает ТГ-канал «Пул №3», «американцы устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы … пресса на протокольную часть встречи Путина и Байдена не попала: американцы пошли не через свою дверь, устроили давку, президентам надоело слушать крики на пороге, и они ушли в другой зал».

15:39 16.06.2021 Часть американских журналистов, которые освещают саммит президента США с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве, не смогли попасть на начало встречи из-за столпотворения у двери переговорной комнаты. Об этом в эфире CNN заявила корреспондент телеканала Кэйтлен Коллинз. Читайте подробнее: Представители СМИ устроили давку у зала переговоров Путина с Байденом

15:44 16.06.2021 Давка, созданная американскими журналистами перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, не красит их. Об этом РИА Новости заявил секретарь Союза журналистов РФ, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. «Здесь сложно что-либо комментировать в рамках не журналистской этики, а общечеловеческой. Наступать коллегам на ноги, отпихивать локтями, пытаться лезть через головы, несмотря на всю важность события, к сожалению, не красит никого: ни простых граждан, ни профессиональных журналистов, ни тем более американских коллег», — сказал Шафир. Подробности в материале: В СЖР раскритиковали давку американских журналистов в Женеве

15:57 16.06.2021 Президент Швейцарии Ги Пармелен поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом швейцарский лидер написал 16 июня на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: Президент Швейцарии поблагодарил организаторов саммита Россия — США

15:59 16.06.2021 Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден доверяет российскому коллеге Владимиру Путину. На соответствующий вопрос журналистов американский лидер утвердительно кивнул головой. Об этом с церемонии открытия российско-американского саммита в Женеве сообщил пресс-пул Белого дома. Об этом: Байден утвердительно кивнул в ответ на вопрос о доверии Путину

16:09 16.06.2021 Президент США Джо Байден в настоящее время ничего не может предложить президенту России Владимиру Путину, чтобы радикально изменить внешнеполитический курс Москвы. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24». Об этом: Женева: может ли Байден подорвать сближение России и Китая?

16:26 16.06.2021 Российско-китайское сотрудничество раздражает США, но Вашингтон противопоставить этому ничего не может. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24». Читайте также: Байден повторить успех Киссинджера не сможет — об отношения США, РФ и КНР

16:34 16.06.2021 Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, проходившие в узком составе, завершились, сообщил 16 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Беседа двух президентов «в узком составе» продолжалась почти два часа. Читайте также: Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершены

16:37 16.06.2021 Американцы активно обсуждают в Twitter встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Читайте также: «Байден не будет подлизываться к Путину, как Трамп?»

16:39 16.06.2021 «Свалка на входе в Ла-Гранж началась после того, как попасть внутрь попытались несколько американских журналистов, у которых не было красного бейджа и, соответственно, права на освещение встречи», — телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

16:39 16.06.2021 Мост Монблан увешан флагами России и США. Источник: mid.ru

16:43 16.06.2021 Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский в эфире Polskie Radio 24 подверг критике президента США Джо Байдена, а также заявил, что «от американо-российского саммита в Женеве нельзя ожидать положительных результатов». "Президент США Джо Байден принял ошибочную стратегию. Он еще до переговоров с Путиным снял санкции против российского проекта «Северный поток — 2». То есть он перед встречей раскрыл свои карты и показал, что готов просто идти на уступки», — заявил евродепутат. Подробности в материале: Депутат Европарламента назвал стратегию Байдена ошибочной

17:07 16.06.2021 Для того, чтобы начать сближение России и США, Вашингтону следовало бы для начала вывести из кризиса дипломатические отношения двух стран. Об этом 16 июня заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский на телеканале «Россия 24». Читайте также: Какие решения могли бы вернуть Россию и США к конструктивному диалогу?

17:14 16.06.2021 Переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в расширенном составе начались. В переговорах в расширенном составе принимают участие глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом: Начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

17:16 16.06.2021 Белый дом отрицает, что президент США Джо Байден положительно кивнул в ответ на вопрос журналиста о российском президенте Владимире Путине. Подробности в материале: Белый дом опроверг, что Байден доверяет Путину

17:31 16.06.2021 Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Скриншот twitter @ParmelinG

17:34 16.06.2021 Сегодня у всего человечеств замерло дыхание при виде рукопожатия двух великих лидеров — президентов России и США, отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Эти два человека по-настоящему руководят миром. И сегодня, увидев их лица, люди во всем мире вздохнули с облегчением: войны не будет. Они обеспечат нормальное развитие планеты и будут идти друг-другу навстречу по тем вопросам, по которым у них разная позиция», — рассуждает Жириновский в ТГ-канале.

17:45 16.06.2021 Президент США Джо Байден в ходе переговоров в Женеве должен напомнить главе России Владимиру Путину о том, что не Москва будет решать судьбу вступления Украины в НАТО. Об этом 16 июня в эфире украинского телевидения заявила депутат Рады от фракции «Слуга народа», член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук. «Мы очень надеемся… что Байден, который сказал, что не Россия будет решать быть ли нам в НАТО или нет, скажет об этом еще раз Путину», — заявила Верещук. В целом же, по её мнению, опыт Байдена на переговорах будет работать в пользу национальным интересам Украины, причём, отметила депутат, это будет «политически взвешенно», без обострений, которые Киеву сейчас не нужны. Читайте подробнее: Депутат Рады сказала, что Байден должен напомнить Путину про Украину

18:06 16.06.2021 Российско-американские переговоры. Цитата из видео kremlin.ru

18:26 16.06.2021 Автомобиль президента США уже подали ко входу в виллу Ла Гранж. Журналистов начали запускать в зал пресс-конференции.

18:28 16.06.2021 Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе завершилась. В ближайшее время должна начаться пресс-конференция президента России.

18:30 16.06.2021 Члены российской делегации входят в зал пресс-конференции.

18:30 16.06.2021 Лимузин президента США

18:33 16.06.2021 Несколько часов назад в Женеве начались переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Однако Байден уже успел отойти от неких очевидно «предписанных ему правил» и сказать то, что не следовало говорить. А именно — он согласился, что доверяет Путину. В Белом доме, в свою очередь, с этим не согласились и быстро нашли оправдание «кивку» президента. Подробности в материале: Белый дом заботливо не позволил Байдену «соврать», что он доверяет Путину

18:33 16.06.2021 О завершении переговоров российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе. Следующим этапом мероприятий в Женеве станет пресс-конференция Путина. Читайте также: Встреча Путина и Байдена в расширенном составе завершилась

18:33 16.06.2021 Джо Байден покинул виллу Ла Гранж.

18:34 16.06.2021 Президент России Владимир Путин, президент Швейцарии Ги Пармелен и президент США Джо Байден в Женеве. Скриншот twitter @ParmelinG

18:40 16.06.2021 Владимир Путин в ходе встречи с Джо Байденом. Цитата из видео kremlin.ru

18:46 16.06.2021 Пресс-конференция Джо Байдена по итогам встречи с Владимиром Путиным должна начаться в 20:30.

18:49 16.06.2021 Пресс-конференция Владимира Путина началась.

18:51 16.06.2021 Мы договорились, что послы США и России вернутся к местам постоянной службы. Когда именно — это вопрос технического характера. — Владимир Путин.

18:52 16.06.2021 «Насколько я понял президента Байдена, он согласен в том, что в основе урегулирования конфликта на востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — президент России Владимир Путин.

18:54 16.06.2021 Послы США и России вернутся на места своей постоянной службы в Москву и Вашингтон соответственно. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Читайте также: Путин и Байден договорились о возвращении послов

18:57 16.06.2021 Президент России Владимир Путин охарактеризовал прошедшие переговоры с главой США Джо Байденом: «Не было никакой враждебности, наоборот, наша встреча проходила в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, с обеих сторон была продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен».

18:58 16.06.2021 США и Россия начинают консультации по всему комплексу взаимодействия в дипломатической сфере. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Читайте подробнее: Путин: США и РФ вернутся к привычному дипломатическому взаимодействию

19:00 16.06.2021 Отношения России и США находятся в тупике. Об этом 16 июня заявил директор, ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук во время дискуссии на площадке клуба «Валдай», посвящённой саммиту президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве. По его мнению, встреча лидеров двух стран очень важна для дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом: Эксперт надеется на выход из тупика отношений РФ и США

19:00 16.06.2021 Посол России в США и посол США в России будут возвращены к месту своей службы. Об этом президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились в ходе переговоров 16 июня в Женеве. Читайте подробнее: Путин заявил, что вопрос возвращения послов РФ и США решён

19:01 16.06.2021 Президент США Джо Байден подтвердил, что путь урегулирования на юго-востоке Украины лежит через выполнение Минских соглашений. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Читайте подробнее: Путин и Байден затронули тему вступления Украины в НАТО

19:05 16.06.2021 На США и РФ лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, и обе стороны это в полной мере осознают. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Подробности в материале: Путин: Россия и США продолжат конструктивную работу по СНВ-3

19:09 16.06.2021 Переговоры глав России и США прошли в Женеве в конструктивном ключе. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом: Принципиально, но без враждебности — Путин о переговорах с Байденом

19:09 16.06.2021 Тема Украины обсуждалась на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня, сообщил российский президент на пресс-конференции по итогам переговоров. Подробности в материале: Путин заявил, что Украина с Байденом обсуждалась «не очень подробно»

19:11 16.06.2021 США и Россия усилят сотрудничество по кибербезопасности. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Читайте подробнее: США и Россия начнут консультации по кибербезопасности — Путин

19:14 16.06.2021 Цитата из видео «Байден сверхготов к встрече с Путиным, но гарантии успеха нет». Источник: vesti.ru

19:15 16.06.2021 Мнение, что Россия является одним из основных источников угрозы для мировой кибербезопасности, ошибочно. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Читайте также: Путин: США являются лидером по количеству кибератак

19:15 16.06.2021 Главное дляРоссиизаключается не в том, доверяет лиДжозефБайденВладимируПутину, а в том, чтобы ни Путин, ни любой следующий президент нашей страны не доверяли президентам США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказыванияпредставителя администрации СШАпо связям с общественностью Кейт Бедингфилд. Как сообщалось ранее, Бедингфилд опровергла информацию некоторых СМИ о том, чтоБайден якобы утвердительнокивнул в ответ на вопрос одоверииПутину. «Президент не отвечал ни на один вопрос, но кивал в знак признательности прессе в целом», — отметила она. Подробности в материале: В России знают, чем чревато «доверие» президентов США

19:19 16.06.2021 После своих резких заявлений президент США Байден позвонил в Москву и объяснился, сообщил 16 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом. Президент России отметил, что «объяснения» его устроили, после чего была достигнута договоренность о встрече. Читайте также: Путин раскрыл, чем кончились резкие заявления Байдена

19:19 16.06.2021 [[[quote-0]]]

Читайте подробнее: Путин заявил, что за стабильность в мире ответственны США и Россия