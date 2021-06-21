Саммит Путин — Байден в Женеве: итоги и комментарии — трансляция
Символ города фонтан Jet d’eau окрасили в цвета российского флага в честь скорого приезда Владимира Путина.
Цитата канала «Вы слушали Маяк».
«Ах-ах-ах, я тоже посмеюсь», — ушел от ответа Байден, когда журналист CNN заявил, что Путин в последнем интервью рассмеялся на вопрос про «убийцу».
Корреспондент спросил, считает ли Байден Путина «убийцей» до сих пор. Байден долго подбирал слова… и сказал так: «Я думаю, в прошлом он признавал, что есть какие-то вещи, которые он совершил. Когда меня спросили, я ответил на вопрос честно. Но, по-моему, это не имеет большого значения для встречи, которая нам предстоит».
Цитата канала «Вы слушали Маяк».
Ограждения у виллы La Grange не помешали женевцам провести день на пляже по соседству. Боевые водолазы для контроля за безопасностью будут запущены в озеро чуть позднее.
Цитата канала «Вы слушали Маяк».
Рекомендацию не проводить совместную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным дали эксперты по России накануне двустороннего саммита в Женеве президенту США Джозефу Байдену. Об этом 14 июня сообщил портал Axios.
Читайте также: Эксперты по РФ дали Байдену совет не проводить пресс-конференцию с Путиным
Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что он отказался от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, потому что это не конкурс, кто кого попытается поставить в неудобное положение, вызвало реакцию в интернет-сообществе.
«Если бы они могли ставить России условия, то не просились бы на встречу. Глава США собирается говорить о международном праве. На них самих уже негде пробу ставить!» — написал Борис З.
Читайте также: «Менталитет такой» — Байден оправдался за свой отказ от пресс-конференции
Байден отвечает на вопрос о вступлении Украины в НАТО: «Мой ответ — нет. Соответствие критериям — вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий. Ситуация непонятная, предстоит понять это в будущем, а пока мы будем делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии сопротивляться физической агрессии России».
Цитата канала dimsmirnov175.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на сотрудничество с Вашингтоном в вопросах борьбы с киберпреступностью.
Читайте также: Путин выразил надежду на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью
Президент Российской Федерации Владимир Путин может рассмотреть возможность обмена заключенными между Россией и США.
Читайте также: Путин выразил готовность к обмену заключенными между Россией и США
Президент США Джо Байден провел консультации с представителями стран НАТО перед встречей с Владимиром Путиным. Об этом заявил накануне генсек альянса Йенс Столтенберг, отметив наиболее низкий уровень отношений НАТО с Россией со времен холодной войны.
Президент США Джо Байден полагает, что его скандальная оценка деятельности президента РФ Владимира Путина почти не повлияет на предстоящие переговоры в Женеве. Об этом Байден заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
«Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу», — отметил руководитель США.
Подробности в материале: «Я ответил честно» — Байдену напомнили скандальное высказывание о Путине
Дмитрий Киселёв: «Ещё до встречи с Путиным Байден терпит одно поражение за другим. Сначала Байден предлагал саммит без конкретной повестки. Путин его вразумил, конкретную повестку составили. Теперь Байден отказывается от совместной пресс-конференции, говоря, что «это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами». Чистый Фрейд. Байден боится проиграть и этот конкурс… Избегает прямого сравнения с Путиным. Понимает, что оно заведомо не в его пользу».
Дмитрий Киселёв: «Путая Ливию с Сирией, Байден вызывает сочувствие. И вновь хочется пожелать ему здоровья».
Экс-посол США в России Майкл Макфол приехал в Женеву, где 16 июня состоится встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 15 июня сообщил сам дипломат на своей странице в соцсети Twitter.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что мир балансирует на грани гонки вооружений в космосе. Тридцать государств, включая Россию, подписали двусторонние документы о неразмещении первыми космического оружия.
«И нежелание США и их западных союзников что-то делать в этой сфере наводит на тревожные размышления. Пока не поздно, нужно поставить заслон этому», — подчеркнул Рябков.
Подробности в материале: МИД РФ беспокоит нежелание США предотвратить гонку вооружений в космосе
Напомним, инициатива встречи с Путиным была проявлена американцами в ходе телефонного разговора президентов в апреле. С самого начала США предлагали Европу. Хотели воспользоваться приездом Джо Байдена в Британию и ЕС. Россия предложила американцам несколько столиц на выбор для проведения саммита, американцы согласились с одним из предложенных вариантов.
Президент США Джо Байден не стал прямо отвечать на вопрос о том, продолжает ли он считать президента России Владимира Путина «убийцей», заявив только, что он «ответил честно». Об этом американский лидер рассказал 14 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
Читайте подробнее: Байден не ответил на вопрос о скандальном высказывании о Путине
Министр иностранных дел Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков войдут в состав российской делегации на саммите РФ — США в Женеве. Об этом помощник президента Юрий Ушаков сообщил 15 июня журналистам.
Читайте подробнее: Названы российские участники переговоров с Байденом
Президент России Владимир Путин планирует встретиться с главой Швейцарии Ги Пармеленом после саммита с президентом США Джо Байденом. Об этом 15 июня заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Подробности в материале: Путин встретится с президентом Швейцарии после переговоров с Байденом
Помощник главы Российского государства Юрий Ушаков рассказал о темах встречи Байдена и Путина:
«Президенты планируют обсудить перспективы развития отношений, стратегическую стабильность, информационную безопасность, киберпреступность, экономику, климат, коронавирус, региональные проблемы: Сирия, Ливия, Иранская программа, Афганистан, Нагорный Карабах, а также конкретные нерешенные вопросы отношений, в том числе президенты могут обсудить Украину, Белоруссию, санкции, обмен заключенными и любые другие темы, которые захотят поднять лидеры.
Из несогласованных вопросов остался один — итоговые документы. МИД РФ и Госдеп ведут переговоры по этому поводу».
Байден о потенциальных договоренностях с Путиным: США будут сначала проверять, а только потом — доверять.
Байден созвал встречу с экспертами по России в преддверии саммита с Путиным. Президент США хочет быть хорошо подготовленным, опираясь на опыт чиновников, «знающих из первых рук тактику и трюки полковника КГБ», пишет Axios.
Эксперты призвали Байдена отказаться от совместной пресс-конференции с Путиным, чтобы не предоставлять ему возможность делать публичные заявления и «затмить переговоры». В экспертный состав вошли около 12 человек.
В их числе Майкл Макфол и Джон Теффт — бывшие послы в России при Обаме, старший директор по России Совета нацбезопасности Эрик Грин. Также Байден советовался с Фионой Хилл, экс-сотрудницей Совета нацбезопасности, сопровождавшей Трампа на встрече с Путиным в 2018 году. Ранее Хилл признавалась, что хотела прервать ту пресс-конференцию. Она думала сымитировать, что ей нужна неотложная медпомощь, пишет Axios.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не планируют проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Женеве. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Об этом: США отказались от проведения совместной пресс-конференции Путина и Байдена
Москва готова передать США американцев, отбывающих наказание в России, в рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в опубликованном 15 июня интервью «Известиям».
Он уточнил, что передача осужденного в России за шпионаж Пола Уилана не предполагается, этот вопрос сейчас не актуален.
Об этом: Россия готова встречно передать США заключенных, но без Уилана
Будучи спрошенным, по-прежнему ли он считает Путина убийцей, Байден поплыл и залепетал что-то невнятное, поделился наблюдениями в своём телеграм-канале телеведущий Дмитрий Киселёв. Он полагает, что Байден всё же не очень справляется сам с собой.
«Трудность общения с такими людьми в том, что они не отвечают за свои слова, вызывающие всеобщую неловкость. Он явно хочет высказываться ярко и пытается казаться энергичным, но возникает ощущение какой-то хронической путаницы. Трудный пассажир… Не завидую Путину. Президент России ведёт себя максимально искренне, высказывается ясно и четко. Контраст!» — поделился наблюдениями Киселёв.
Читайте подробнее: «Залепетал»: Киселёв оценил ответ Байдена о Путине — «убийце»
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня, начнется в 13:00 (14:00 мск) по местному времени. Об этом 15 июня рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Читайте также: В Кремле рассказали о плане встречи Путина с Байденом
Предстоящая встреча президентов России и США в Женеве будет важным эпизодом вяло текущих перемен в мировых делах. Ее итоги вряд ли станут сенсационными, но направленность перемен очевидна, они не в пользу Запада. Саммит как бы венчает европейскую повестку Байдена, который собрал всех своих союзников во всех доступных форматах. ЕвроНАТОсоюзные совещания задуманы Вашингтоном как трамплин к встрече с Владимиром Путиным.
Байден запланировал позиционировать себя в Женеве в качестве лидера всего Запада в то время, как его собственная страна расколота и, может быть, не все ее граждане готовы видеть бывшего сенатора в качестве президента.
Цитата utronews.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате тет-а-тет не предусмотрены в рамках саммита, но могут пройти по желанию лидеров. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Об этом: Помощник Путина раскрыл подробности организации саммита с Байденом
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут договориться о восстановлении в полном объеме дипломатических отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Об этом: Жириновский перечислил темы разговора Путина и Байдена
Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил 15 июня, что он надеется на то, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена принесет пользу миру.
Об этом: Бывший президент Польши поделился ожиданиями от встречи Путина с Байденом
Женева — это не только оптимальное место для проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, но это ещё и «намоленное место», символизм которого «позволит создать правильную обстановку» и поможет американским коллегам «почувствовать себя на высоте ответственности момента». Об этом в преддверии встречи глав двух государств, которая состоится 16 июня в Женеве, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Читайте подробнее: Рябков поделился ожиданиями от саммита Путина и Байдена
Власти Швейцарии ввели с 15 июня ограничения на использование своего воздушного пространства в связи с проведением встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщил официальный представитель Федерального департамента обороны Швейцарии Стефан Хофер.
Читайте также: Швейцария ограничила воздушное пространство перед саммитом Россия — США
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена начнётся 16 июня в 14:00 по московскому времени, или в 13.00 по Женеве. Сколько продлятся переговоры — неизвестно.
Протокол встречи предусматривает определенное время, но все зависит от того, как пойдет дискуссия, как будут настроены лидеры двух стран. Возможно, обсуждение некоторых проблем займет больше времени, чем было запланировано, сообщил журналистам на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков.
В Белгородской области 15 июня подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. выписаны после выздоровления 16 пациентов, от осложнений скончался один человек. На вакцинацию от COVID-19 подано 2845 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Белгородской области подтвердили 61 новый случай заражения коронавирусом
Саммит Путин — Байден продлится 4−5 часов с перерывами и сменами форматов — Кремль.
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве продлятся предположительно около пяти часов. Об этом сообщил 15 июня РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту.
Читайте также: Переговоры Путина и Байдена продлятся около пяти часов — источник
Президент РФ Владимир Путин завершает подготовку к встрече с американским президентом Джо Байденом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Завершается подготовка к завтрашнему саммиту», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков сообщил о завершении подготовки Путина к встрече с Байденом
На переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена заложено около четырёх-пяти часов с учётом перерывов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Переговоры между Путиным и Байденом] рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов», — сказал Песков.
Читайте также: Песков рассказал о длительности встречи Путина и Байдена
Рассуждать о возможности обмена осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана на российского гражданина Виктора Бута пока неуместно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Совершенно неуместно сейчас рассуждать: кто, на кого и как [будут обменивать]», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков оценил возможность обмена Уилана на Бута
Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые состоятся в Женеве 16 июня, продлятся в течение 4−5 часов с учетом перерывов. Об этом 15 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков рассказал о длительности встречи Путина и Байдена в Женеве
«На Женеву!»: самолет с частью российской делегации на переговорах с Байденом и журналистами кремлевского пула отправляется в Швейцарию.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет вначале проверять достигнутые договоренности с Россией, а потом уже доверять им.
«Это не о доверии, это о соглашении. Когда вы подписываете договоры со своими противниками, вы не говорите: «Я доверяю тебе». Вы говорите: «Это то, чего я жду, и если вы нарушите соглашения, мы разорвем договоренности», — сказал Байден.
Американский лидер отмечал, что США хотят сотрудничать с Россией в Сирии и Арктике. По мнению Вашингтона, совместная работа стран также возможна по вопросу стратегической стабильности. Байден также говорил, что США и Россия могут быть партнерами, но только по тем вопросам, где интересы стран сходятся. В качестве примера президент США привел продление СНВ-3 и работу по «климатическому кризису».
Цитата канала economika.
Корректное изложение цитат и фразеологизмов, приведённых Владимиром Путиным, работало бы в пользу имиджа президента России, а американский телеканал NBC ставил перед собой противоположную задачу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.
Как сообщалось ранее, Владимир Путинво время интервью телеканалуNBCпроцитировал роман «Золотой теленок» («можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ»). NBC перевелэту фразудословно, не используя в тексте на экране кавычки.
Читайте также: Казус NBC: американцы далеки от нашей культуры и ещё дальше от равноправия
В интервью каналу NBC президент России Владимир Путин продемонстрировал свою подготовку по всем вопросам переговоров с президентом США Джо Байденом, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.
Читайте также: Готовность №1: у Путина есть все ответы на все вопросы Байдена
В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о том, совпадут ли по времени пресс-конференции лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам саммита двух стран, передает ТАСС.
Песков отметил, что российский лидер намерен встретиться со своим пулом сразу по итогам переговоров.
Россия более не ведёт с американской стороной переговоры о возможной совместной пресс-конференции президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам их общения в Женеве. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 15 июня, отвечая на соответствующий вопрос.
«В свою очередь президент Путин, как мы и говорили, выйдет на общение с прессой», — сказал Песков ТАСС и уточнил, что это будет «открытый, подробный, откровенный разговор».
Подробности в материале: Переговоры о совместной пресс-конференции Путина и Байдена прекращены
Почти 800 человек войдут в состав российской и американской делегаций на переговорах в Женеве 16 июня. Об этом сообщает 15 июня швейцарская газета Tagblatt.
По данным газеты, почти 1 тыс. военнослужащих и примерно 900 полицейских власти привлекут к обеспечению безопасности в городе. Часть правоохранителей прибудет из других кантонов Швейцарии, также ожидаются примерно 3 тыс. журналистов.
Читайте подробнее: Россию и США на переговорах в Женеве представят почти 800 человек
Североатлантический альянс не может существовать без образа «большого противника», заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«Саммит в Брюсселе вновь проявил генетический код НАТО: альянс не может существовать без большого противника», — цитирует его ТАСС.
При этом теперь к российской угрозе добавлен «китайский вызов», добавил он.
В преддверии встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве российский лидер выглядит более подготовленным и уверенным в себе. Об этом 15 июня заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, Байден чувствует, что он интеллектуально проигрывает Путину, и поэтому проявляет неуверенность в себе и растерянность.
Подробности в материале: Эксперт заявил об интеллектуальном превосходстве Путина над Байденом
Повестка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена почти согласована, сообщил 15 июня журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Подробности в материале: В Кремле заявили, что темы встречи Путина и Байдена почти согласованы
На встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, информбезопаность, проблемы климата, Арктика и COVID-19, сообщил 15 июня журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Читайте подробнее: Помощник президента РФ перечислил темы встречи Путина и Байдена
Украина будет обсуждаться 16 июня на встрече в Женеве (Швейцария) президентов России и Украины Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил 15 июня журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Подробности в материале: Путин и Байден будут обсуждать Украину
Украина спокойна за американскую сторону на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил 15 июня журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Об этом: Глава МИД Украины заявил, что Киев не боится встречи Путина и Байдена
Тема Украины вовсе не второстепенная в предстоящих переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве (Швейцария), сообщил 15 июня журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте подробнее: В Киеве заявили, что Украина станет главной темой встречи Путина и Байдена
Украина будет одним из самых важных вопросов, который будут обсуждать в ходе переговоров в Женеве 16 июня президент США Джо Байдена и глава России Владимир Путин.
Об этом на пресс-конференции 15 июня заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Дипломат пожаловался на то, что Россия представляет дело так, что тема Украины будет лишь одним из второстепенных вопросов, но на самом деле это не так.
Также Кулеба отметил, что в Киеве не видят рисков того, чтобы на этой встрече были достигнуты какие-то договоренности по Украине, предполагающие пересечение «красных линий» национальных интересов.
Читайте подробнее: Украина заявила, что не признает договоренности Путина и Байдена
Самолёт американского президента Джо Бадйна сел в аэропорту швейцарского города Женева в 17:16 мск, передаёт 15 июня CNN.
Читайте подробнее: Байден прилетел в Женеву для встречи с Путиным
Протокольная программа российско-американской встречи на высшем уровне в Женеве рассчитана на пять часов, сообщает 15 июня пресс-служба Кремля.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «посоветовал» украинским СМИ по итогам мероприятий в Женеве 16 июня обращать внимание на выступление президента США Джо Байдена.
Об этом он заявил на брифинге вечером 15 июня.
«Там будут две отдельные пресс-конференции — у Байдена и Путина… я призываю украинские СМИ прежде всего ориентироваться на пресс-конференцию президента Байдена, поскольку все мы хорошо знаем, какую искаженную реальность подает Россия в публичном пространстве о тех или иных событиях, связанных с Украиной», — сказал Кулеба.
Подробности в материале: Глава МИД Украины призвал СМИ игнорировать пресс-конференцию Путина
Москва может пойти на военно-политическое объединение с США против Китая, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на материалы американского аналитического центра в сфере нацбезопасности 19FortyFive.
«Хотя прогрессивные левые видят российского шпиона за каждым углом, существует вполне реальная вероятность того, что Вашингтон и Москва вступят в сговор по очень серьезной причине, причем в ближайшее время», — считают авторы одной из статей.
По их мнению, у США и России есть основания опасаться грядущих изменений в международной сфере, связанных с ростом экспансии и могущества Китая.
О своей готовности к запланированной на 16 июня встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава США Джо Байден журналистам 15 июня в Женеве (Швейцария).
Читайте также: Байден сказал, что «всегда готов» к встрече с Путиным
На встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве будет рассматриваться и «украинский кейс», но руководство Украины в итоге не узнает подробностей, потому что не имеет коммуникатора на высшем уровне ни с руководством США, ни с Россией.
Об этом заявил 15 июня украинский политический публицист Дмитрий Джангиров, комментируя ожидания Киева от переговоров лидеров США и России.
Джангиров напомнил, что совсем недавно офису президента Украины пришлось «стирать политическую ошибку» в виде якобы обещания ПДЧ в НАТО по итогам разговора Байдена и Зеленского, что публично опровергнул Госдеп.
Он подчеркнул, что подобные скандалы — это результат дискоммуникации, когда Киев не имеет коммуникатора на высшем уровне ни с Вашингтоном, ни с Москвой.
В завершение эксперт отметил, что насколько болезненным для Украины может оказаться возможный компромисс США и РФ, остается только лишь гадать.
Читайте подробнее: Эксперт: власти Украины не узнают о подробностях встречи Байдена и Путина
«С Россией надо дружить. Если мы с ней не будем дружить, то плохо будет всем», — Франц Клинцевич прокомментировал интервью Путина каналу NBC.
Читайте подробнее: Путин показал, что он знает смысл и правду жизни — Франц Клинцевич
Около часа самолёт с делегацией, прибывшей из России на встречу президента страны Владимира Путина с главой США Джо Байденом, кружился над Швейцарией, рассказал спецкорреспондент RT Дмитрий Смирнов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Читайте подробнее: Самолёт с российской делегацией сделал десять кругов над Швейцарией
Впервые за последние три года президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу. В пятницу, 11 июня, NBC News показало эксклюзивное интервью, где международный корреспондент NBC News Кейра Симмонс задал ряд вопросов Путину. Полная версия была показана в понедельник, 14 июня.
Интервью российского лидера привлекло внимание пользователей из многих стран. В том числе ответы Путина обсудили американские пользователи Twitter.
«Интервью с Путиным очень хорошее. Этот парень находится на вершине, знает каждый вопрос в деталях, умеет разворачиваться, умеет троллить. Он просто уделал этого стенографиста из NBC. Завтра у Байдена будет трудный день», — написал пользователь под ником @HansMahncke.
«Байдена ждет тяжелый день», — делает отсылку пользователь @LyricallyStoned к личной встрече Байдена и Путина, которая состоится 16 июня в Женеве.
Читайте подробнее: «Этот парень находится на вершине, умеет троллить»: в США оценили Путина
Вопросы кибербезопасности будут обсуждаться на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, говорится в сообщении Белого дома, опубликованном 15 июня — накануне переговоров.
Читайте подробнее: Белый дом заявил, что Байден обсудит с Путиным кибербезопасность
О своём хорошем настроении перед переговорами на уровне глав России и США заявил 15 июня журналистам прибывший самолётом в Женеву российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Читайте также: Лавров заявил в Женеве, что у него шикарное настроение перед переговорами
Встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом провел президент США Джо Байден после прибытия в эту страну, 15 июня сообщили в пресс-службе Белого дома.
На мероприятии также присутствовал начальник швейцарского федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис. Американский лидер выразил благодарность властям страны за организацию его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.
Читайте подробнее: Байден поблагодарил Швейцарию за организацию встречи с Путиным
Глава Белого дома Джо Байден планирует вернуться в США сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, 16 июня сообщили в пресс-службе американского лидера.
Таким образом, с окончанием саммита двух стран в Швейцарии президент США завершит свое европейское турне, которое начал со встречи глав государств G7 («группа семи») в Великобритании.
Читайте подробнее: Байден вернется в США сразу после встречи с Путиным
Итак, напомним, встреча президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена состоится днем 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве.
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, на саммите стороны обсудят стратегическую стабильность, коронавирус, Сирию, Украину и ядерную сделку с Ираном.
До встречи президентов на вилле Ла-Гранж остаётся 7 часов. Согласно планам, она начнётся в 14:35 мск (13:35 по местному времени).
После встречи в Женеве с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Джо Байден сразу улетит в Вашингтон. Об этом 16 июня говорится в расписании президента США, которое распространил Белый дом.
Об этом: Байден после встречи с Путиным сразу улетит в Вашингтон
Женева. Отель Mandarin. Очередь. Российские и иностранные журналисты сдают тесты на коронавирус, чтобы попасть на пресс-конференцию Владимира Путина после встречи с Джо Байденом.
Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве начнётся 16 июня в 13:35 по местному времени (14:35 мск). Это указано в рабочем графике Байдена, который распространила пресс-служба Белого дома.
«13:35. Президент проводит двустороннюю встречу с Его Превосходительством Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, в рамках российско-американского саммита», — отмечено в документе.
Об этом: Белый дом объявил расписание встречи Байдена и Путина в Женеве
Корреспондент kp.ru Александр Гамов об обстановке в Женеве и признаках предстоящего саммита:
«Вот — американский флаг, а вот — и российский. Ещё, ещё… По всему мосту, что перекинулся через озеро в центре швейцарского города, государственные флаги двух стран. Давненько этих флагов не видели в Женеве вместе — чтобы так вот, на одном мосту. Однако, экзотика. Для местных».
Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилете в страну на саммит Россия — США. Об этом ТГ-каналы сообщают со ссылками на местные СМИ.
Современной России больше, чем Советскому Союзу, не хватает контактов и взаимного диалога с США. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 16 июня в преддверии встречи российского и американского лидеров в Женеве.
«Даже в период советской истории мы никогда не доходили до такого дефицита контактов, дефицита диалога. А сейчас этот дефицит происходит на фоне растущего конфликтного потенциала в мире», — сказал представитель Кремля ТАСС.
Об этом: В Кремле сравнили дефицит контактов с США у России и СССР
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая состоится 16 июня, является «знаком надежды». Об этом 16 июня сообщает немецкая редакционная группа Funke со ссылкой на главу бундестага ФРГ Вольфганга Шойбле.
Читайте также: В Германии назвали встречу Путина и Байдена «знаком надежды»
Дипломатические отношения между Россией и США могут отчасти нормализоваться после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом пишут британские издания The Times и The Economist.
По мнению авторов статьи в газете The Times, Россия и США готовятся по меньшей мере объявить о возвращении своих послов на место работы. Ранее американский посол в РФ отбыл в США, а российский — в Россию.
Обозреватели журнала The Economist отмечают, что отсутствие такой договорённости станет «по-настоящему плохим знаком». Они предполагают также, что Путин и Байден обсудят возможное открытие консульств России в США и американских диппредставительств в РФ, закрытых в предыдущие годы.
Подробности в материале: Британские СМИ поделились ожиданиями от саммита Россия — США
Женевский фонтан Же-До подсветили синим, красным и белым цветами, которые являются общими для флагов России и США, сообщает ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Фонтан в Женеве окрасили в цвета флагов России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден могут поговорить с глазу на глаз, если захотят, время переговоров никто не ограничивает.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут побеседовать с глазу на глаз во время саммита в Женеве. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала.
«Главы государств — они и есть главы государств», — отметил представитель Кремля.
Подробности в материале: Песков не исключил беседу Путина и Байдена с глазу на глаз
Время переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена никто не фиксирует, это будет их выбор. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Главы государств — они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор», — сказал Песков.
Об этом: Песков не исключил переговоров Путина и Байдена тет-а-тет
Отсутствие в графике переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена встречи в формате тет-а-тет не говорит о том, что оба лидера не готовы к такому общению. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это предлагаемый формат, и, собственно, они начнут с общения — два президента, министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров и госсекретарь [США Энтони Блинкен]», — сказал Песков.
Читайте также: Песков: Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности
В Кремле обратили внимание на заявления президента США Джо Байдена о возможном вступлении Украины в состав НАТО. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Кремль обратил внимание на слова Байдена о вступлении Украины в НАТО
Фотография кабинета на женевской вилле Ла Гранж, где 16 июня встретятся президенты России и США Владимир Путини Джо Байден, опубликована в телеграм-канале российского МИД.
«К переговорам все готово: вот здесь завтра будут разговаривать Путин и Байден», — говорится в описании снимка.
На фотографии изображена комната, всю стену которой занимают шкафы с книгами. Перед ними установлены флаги России и США, два кресла и столик с глобусом.
Журналист Ирада Зейналова также отправилась на виллу Ла Гранж.
«Russian press bus» is ready.
«Уделайте там Бадена. Завалите его вопросами, на которые он не сможет ответить», — пожелания от пользователей Instagram российским журналистам.
Россия и США должны срочно начинать переговоры по теме контроля над вооружениями. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, договор [СНВ-3] был продлен, было принято политическое решение администрацией Байдена. Это позитивный факт, но время сокращается как шагреневая кожа. Нужно срочно начинать переговоры», — сказал Песков.
Читайте также: Кремль призвал США срочно начать переговоры по контролю над вооружениями
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена покажет, что важнее для Вашингтона — здравый смысл или геополитические расчеты. Об этом 16 июня заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Подробности в материале: Зампостпреда РФ при ООН рассказал о своих ожиданиях от саммита в Женеве
Тема кибернападений будет одной из ключевых для США на предстоящем саммите на высшем уровне в Женеве. Такая ситуация беспрецедентна, так как кибероружие потеснило в повестке ядерные арсеналы, пишет газета The New York Times.
«Теперь, когда президент Байден готовится к встрече в Женеве с президентом Путиным в среду, впервые кибероружие вошло в число ключевых вопросов повестки», — говорится в публикации.
Об этом: Кибероружие впервые потеснило ядерный арсенал в повестке для США — NYT
Риторика Соединенных Штатов перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена «добавила позитива», заявил 16 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом: В Кремле заявили о позитиве перед встречей Путина и Байдена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о результате теста на коронавирус, который он сдал по прибытии на саммит РФ и США в Женеве. Видеофрагмент его беседы с журналистами опубликован 16 июня в телеграм-канале МИД.
«Вскрытие покажет», — сказал Лавров, говоря о результатах ПЦР-теста.
Самолет Путина вылетел из Москвы в Женеву, сообщает Пул №3.
На входе в парк La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена, служба безопасности просит снять все, что может звенеть. Проход через рамки и личный досмотр — обязательная процедура.
С виллы Ла Гранж вывезли перед началом саммита все ценные экспонаты, а служители останутся на рабочих местах во время переговоров караулить раритеты. Такие подробности от журналистов, которые уже работают на месте встречи двух президентов.
Переговоры российского и американского лидеров могут продлиться до пяти часов или больше, рабочий обед при этом не предусмотрен.
Подробности в материале: Встреча Путина и Байдена в Женеве начнётся в 14:35 по времени Москвы
Кондиционеры на вилле установлены на 18° С. Как выяснили журналисты, это требование американской стороны.
Уточнение от RT: Путин вылетел в Женеву из Сочи.
Родители осужденного в России американского гражданина Тревора Рида рассчитывают, что после саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве их сын будет освобожден. Об этом сообщает Fox News.
Читайте также: Мать осужденного в России Тревора Рида рассчитывает на его освобождение
Президент США Джозеф Байден на встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным должен будет обсудить с ним будет такие сферы глобального значения, как контроль за вооружениями и борьба с изменением климата. С таким призывом к главе Белого дома в преддверии саммита России и США выступила группа из 15 конгрессменов.
Читайте подробнее: Конгрессмены США призвали Байдена сотрудничать с Россией
Самолёт президента России Владимира Путина вылетел из Москвы в Женеву, где состоится встреча российского лидера с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом 16 июня в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Подробности в материале: Самолет с президентом России вылетел в Женеву
В пресс-центре за 3 часа до встречи Путина с Байденом выпили почти всю воду, лимонад и колу. В Женеве сегодня обещают самый жаркий день в этом году. В 10 утра уже 25 градусов в тени. Булочки и круассаны также бесплатные, но популярностью они не пользуются. Такие подробности от ТГ-канала «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».
Бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал 16 июня в беседе с журналистами, что он ожидает возвращения послов двух стран в Москву и Вашингтон после российско-американского саммита в Женеве.
Подробности в материале: Бывший посол США в России рассказал о своих ожиданиях от саммита в Женеве
Пулы журналистов Кремля и Белого дома почти одновременно прибыли на виллу Ла Гранж в Женеве, на которой спустя несколько часов состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 16 июня сообщает РИА Новости.
Читайте подробнее: Пулы журналистов Кремля и Белого дома прибыли на виллу Ла Гранж в Женеве
Отношения с Россией — приоритетный вопрос для НАТО, и в этом контексте встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве имеет важное значение. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 16 июня в интервью телеканалу CNN.
Об этом: Столтенберг оценил значение саммита в Женеве для НАТО
Для Североатлантического альянса (НАТО) отношения с Россией имеют первостепенное значение, в то же время НАТО придерживается двухтрекового подхода к ним. Об этом 16 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN в преддверии российско-американского саммита в Женеве.
Читайте подробнее: Отношения с Россией имеют для НАТО первостепенное значение — Столтенберг
В Женеве мост Монблан увешан флагами России и США, сообщает МИД РФ.
Корреспондент RT на русском рассказал в ТГ-канале об обстановке на вилле. В американском пресс-центре рассказывают, что Байдену предстоит битва, что русские очень опасны, что мир на краю. В российском спокойно пьют кофе, а прямые включения на 9/10 состоят из описания антуража и обстановки.
Приедут президенты — будем разбираться в том, о чём договорятся, а пока рано нервничать. Вот такой настрой.
Москва в преддверии переговоров президентов России и США в Женеве видит со стороны США и смягчение риторики, и нотки политики сдерживания. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 июня в эфире Первого канала.
Он отметил, что от Вашингтона «добавилась риторика в пользу необходимости диалога», а это, бесспорно, позитив. Вместе с тем у американской стороны «остались нотки в пользу» разговора с Москвой «через сдерживание, через давление и так далее».
Об этом: В Кремле заметили смягчение риторики и «нотки сдерживания» со стороны США
Власти России при подготовке саммита с США сделали максимум, чтобы он окончился позитивно, заявил 16 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Подробности в материале: Рябков: Россия при подготовке саммита с США сделала максимум
Российской делегации выдали значки к саммиту: прямоугольной формы с буквой S и ниже флагом РФ.
По итогам переговоров Путина и Байдена могут быть приняты совместные документы, не подписные, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
16 июня президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин встретятся в Женеве. Это первая встреча двух мировых лидеров с тех пор, как в США был избран новый президент. Сейчас Байден совершает свою первую зарубежную поездку в качестве президента Соединенных Штатов, в ходе которой он встретится с Путиным. Однако корреспондент шведского телеканала SVT Стефан Осберг в Вашингтоне считает, что ожидания от предстоящего саммита предельно невысоки. Об этом он заявил в студии SVT.
Об этом: SVT: ожидания от встречи Байден — Путин чрезвычайно низки
Российская делегация приехала на виллу. До встречи остаётся около полутора часов.
Никто не ожидает каких-либо серьезных договоренностей во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве. Российско-американские саммиты по-прежнему не определяют судьбу мира. В лучшем случае этот саммит может привести к повышению предсказуемости и стабильности, а также нормализации отношений между двумя ядерными державами. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Микаэль Виньярски.
Подробности в материале: DN: что значит «нормализация» отношений между США и Россией?
Единственное, чего действительно хочет Россия, — это чтобы ее воспринимали всерьез. Поэтому Владимир Путин ничего не ждет от встречи с Джозефом Байденом в Женеве. Главное для него заключается в том, что она вообще состоится. Об этом в своей статье написала журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен.
Об этом: Dagens Nyheter: Путин ничего не ждет от встречи с Байденом
16 июня президенту США Джозефу Байдену предстоит продемонстрировать, что он сможет справиться с напряженной встречей со своим коллегой Владимиром Путиным. Впоследствии американского президента будут сравнивать со всеми его предшественниками в Вашингтоне, которые пытались уважать Москву. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Карин Эрикссон.
Читайте также: DN: Байдену предстоит доказать, что он «справится» со встречей с Путиным
Борт с Владимиром Путиным совсем скоро приземлится в Женеве.
Российская делегация прилетела в Женеву в обычном настрое. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«С обычным [настроем прилетели]. Зачем боевое? Мы же не воевать едем», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Песков опроверг слухи о боевом настрое российской делегации в Женеве
Отношения России и Соединенных Штатов переживают момент, когда обеим странам нужно поворачивать к большему взаимопониманию. Об этом 16 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Подробности в материале: Рябков: России и США нужно поворачивать к большему взаимопониманию
Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву для проведения переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом 16 июня сообщает телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
Подробности в материале: Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
Президент Швейцарии Ги Пармелин во время своей пресс-конференции выразил уверенность, что встреча в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет конструктивной и вселит надежду в международную политику. Об этом 16 июня сообщает Polskie Radio.
Читайте подробнее: Президент Швейцарии поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена
Президент России Владимир Путин в Женеве!
Красная дорожка перед виллой Ла Гранж готова. Журналисты показали, как её пылесосили.
На виллу уже приехал президент Швейцарии.
У России много вопросов к США по теме двусторонних отношений, заявил 16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Кремль: у России много вопросов к США
Теперь все в ожидании кортежа Путина, а далее — Байдена.
А вы знали, что практически треть Женевы закрыта для движения?
Глава Российского государства прибыл в Женеву для участия в переговорах с Президентом США Джозефом Байденом, подтвердили на сайте главы государства.
Также отмечается, что президент России встретится с президентом Швейцарской конфедерации Ги Пармеленом.
Пожалуй, самая ожидаемая часть — ответы Владимира Путина на вопросы журналистов по итогам саммита.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, которая состоится позднее 16 июня, является важной. Об этом 16 июня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN в преддверии российско-американского саммита в Женеве.
Об этом: Столтенберг назвал важной встречу Путина с Бадейном в Женеве
Принятие, но не подписание совместных документов возможно по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 16 июня в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, историческим предстоящий российско-американский саммит не станет, так как ситуация в отношениях двух стран очень тяжёлая, и никаких прорывов ожидать нельзя.
Читайте подробнее: Песков рассказал о возможных итогах встречи Путина и Байдена
Кортеж Владимира Путина прибыл на виллу.
Российский президент на красной дорожке.
Его встретил президент Швейцарии ГиПармелен.
В ближайшие минуты ожидается приезд президента США Джо Байдена.
Толпы зевак на улицах Женевы. Половина из них без масок!
А вот и кортеж Джо Байдена. Он уже проехал по мосту Монблан.
Кортеж весьма внушительный.
Джо Байден подъезжает к вилле Ла Гранж.
Российский президент Владимир Путин прибыл на виллу Ла Гранж в Женеве, где состоятся его переговоры с президентом США Джо Байденом. Встреча лидеров начнётся в 13:35 по местному времени (14:35 мск) 16 июня.
Путин приехал на виллу на чёрном автомобиле Aurus. Перед зданием его встретил на красной ковровой дорожке швейцарский президент Ги Пармелен.
Подробности в материале: Путин прибыл на виллу Ла Гранж для переговоров с Байденом
Байден приехал. Но не выходит из машины.
Заминка около двух минут.
Перед зданием Джо Байдена также встретил на красной ковровой дорожке швейцарский президент Ги Пармелен.
Байден приехал на виллу через 15 минут после Путина.
Путин, Байден и Пармелен вышли на церемонию фотографирования.
В центре — швейцарский президент Ги Парлелен. Российский президент Владимир Путин стоит по правую руку от него, а американский Джо Байден — по левую.
Путин и Байден пожали друг другу руки.
Лидеры удалились на переговоры.
Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден прибыл на виллу Ла Гранж в Женеве, где пройдёт его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Байден прибыл на виллу Ла Гранж для встречи с Путиным
Напомним, что встреча 16 июня 2021 года — первая личная встреча Путина и Байдена после инаугурации президента США.
Переговоры пройдут в три этапа: встреча в узком составе, потом в расширенном, а после перерыва вновь расширенный состав делегаций.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд принимают участие в российско-американском саммите в Женеве. Об этом сообщает телеканал CNN.
Подробности в материале: Названы американские участники переговоров с Путиным
Сейчас в библиотеке на вилле Ла Гранж прошло фотографирование перед переговорами, на которых присутствовали, помимо Байдена и Путина, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен.
На вилле шумно. Журналистов попросили покинуть библиотеку, где пройдут переговоры.
Контакты президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могут оказаться результативнее, чем переговоры с Дональдом Трампом. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».
Подробности в материале: От встречи Байдена и Путина ожидают «умеренно позитивный исход»
Тем временем в Женеве жарко — 30° градусов.
Итак, первая часть переговоров началась. Участвуют: Путин, Байден, Лавров и Блинкен.
Президент России Владимир Путин в начале встречи поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за инициативу ее проведения.
Читайте также: Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться
Президент США Джо Байден, «идя на уступки России, хочет отвлечь Москву от сотрудничества с Китаем». Об этом 16 июня заявил польский политолог, представляющий Варшавский университет, Якуб Яловичор в эфире Polskie Radio 24.
«Джо Байден и его администрация думают, что потянут Россию на Запад. Понятно, что по основным вопросам договориться не получится, но он хочет как минимум снять напряжение в отношениях России и Запада. Перейти к нейтральному статусу соседства. И в то же время отвлечь Россию от сотрудничества и сближения с Китаем», — заявил политолог.
Подробности в материале: В Польше считают, что Байден «хочет отвлечь РФ от сотрудничества с Китаем»
Одна встреча в Женеве отношения между США и Россией радикально не изменит. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».
Читайте также: «Соперничество неизбежно, но риски снизить можно» — про Байдена и Путина
Американские журналисты устроили давку на входе внутрь виллы. Как оказалось, они пошли не в свою дверь. Президентам пришлось слушать крики на протокольной съёмке.
На встрече с российским лидером Владимиром Путиным президенту США Джозефу Байдену нужно постараться улучшить находящиеся в настоящий момент на самом низком уровне отношения между США и Россией. Такой вывод делают журналисты газеты Il Messaggero.
Читайте подробнее: Il Messaggero: Байдену нужно добиться предсказуемых отношений с Россией
Сколько времени продлится встреча за закрытыми дверями — зависит от президентов.
Президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену плодотворного диалога.
Об этом: Президент Швейцарии пожелал Путину и Байдену плодотворного диалога
В ближайшей перспективе президент США Джо Байден будет стремиться к тому, чтобы обеспечить надёжную поддержку США со стороны Евросоюза. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».
Об этом: Байдену нужна Европа для единого фронта против Китая — политолог
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в узком составе на вилле Ла-Гранж в Женеве.
Подробности в материале: Переговоры Путина и Байдена начались за закрытыми дверями
Президент США Джо Байден, вероятно, желает урегулировать отношения с Россией до определённой степени, чтобы затем переключиться на Китай. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: «Россия мешает Байдену сосредоточиться на Китае» — о встрече в Женеве
Президент США Джозеф Байден поступил правильно, решив по итогам встречи в Женеве дать собственную пресс-конференцию, а не совместную с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение в эфире телеканала Sky News высказал бывший посол США в России Майкл Макфол.
Читайте также: Экс-посол объяснил отказ Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным
Было бы наивно ожидать прорыва от саммита в Женеве, но он является хорошей возможностью для лидеров двух стран донести свою точку зрения и услышать аргументы другой стороны, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Начало переговорного процесса, а хочется верить, что это только начало, а не просто саммит, который уйдет в никуда, это позитивно. Может быть, удастся договориться о чем-то в гуманитарных сферах. Потому что вопросы сокращения гонки вооружений, международной безопасности — они очень сложные. Но дорогу осилит идущий. Поэтому первый шаг, который сегодня делается в Женеве, — это важный и нужный шаг. Уверен, дальше последуют договоренности, без которых мир всё время будет балансировать на очень опасной грани», — сказал парламентарий.
Президент Джо Байден на переговорах в Женеве руководствуется тем, что Китай создаёт более серьёзный вызов для США, чем Россия. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».
Об этом: Женева: почему Байден встречается с Путиным, а не с Си Цзиньпином?
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выступят с краткими ремарками перед журналистами после встречи в узком составе, сообщает 16 июня телеканал MSNBC.
Подробности в материале: Путин и Байден выступят перед СМИ после встречи в узком составе
Журналисты устроили давку на входе в здание, где проходит встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Как отмечает ТГ-канал «Пул №3», «американцы устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы … пресса на протокольную часть встречи Путина и Байдена не попала: американцы пошли не через свою дверь, устроили давку, президентам надоело слушать крики на пороге, и они ушли в другой зал».
Часть американских журналистов, которые освещают саммит президента США с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве, не смогли попасть на начало встречи из-за столпотворения у двери переговорной комнаты. Об этом в эфире CNN заявила корреспондент телеканала Кэйтлен Коллинз.
Читайте подробнее: Представители СМИ устроили давку у зала переговоров Путина с Байденом
Давка, созданная американскими журналистами перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, не красит их. Об этом РИА Новости заявил секретарь Союза журналистов РФ, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
«Здесь сложно что-либо комментировать в рамках не журналистской этики, а общечеловеческой. Наступать коллегам на ноги, отпихивать локтями, пытаться лезть через головы, несмотря на всю важность события, к сожалению, не красит никого: ни простых граждан, ни профессиональных журналистов, ни тем более американских коллег», — сказал Шафир.
Подробности в материале: В СЖР раскритиковали давку американских журналистов в Женеве
Президент Швейцарии Ги Пармелен поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом швейцарский лидер написал 16 июня на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: Президент Швейцарии поблагодарил организаторов саммита Россия — США
Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден доверяет российскому коллеге Владимиру Путину. На соответствующий вопрос журналистов американский лидер утвердительно кивнул головой. Об этом с церемонии открытия российско-американского саммита в Женеве сообщил пресс-пул Белого дома.
Об этом: Байден утвердительно кивнул в ответ на вопрос о доверии Путину
Президент США Джо Байден в настоящее время ничего не может предложить президенту России Владимиру Путину, чтобы радикально изменить внешнеполитический курс Москвы. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».
Об этом: Женева: может ли Байден подорвать сближение России и Китая?
Российско-китайское сотрудничество раздражает США, но Вашингтон противопоставить этому ничего не может. Об этом 16 июня заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Костунов на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Байден повторить успех Киссинджера не сможет — об отношения США, РФ и КНР
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, проходившие в узком составе, завершились, сообщил 16 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Беседа двух президентов «в узком составе» продолжалась почти два часа.
Читайте также: Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершены
Американцы активно обсуждают в Twitter встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.
Читайте также: «Байден не будет подлизываться к Путину, как Трамп?»
«Свалка на входе в Ла-Гранж началась после того, как попасть внутрь попытались несколько американских журналистов, у которых не было красного бейджа и, соответственно, права на освещение встречи», — телеграм-канал RIA_Kremlinpool.
Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский в эфире Polskie Radio 24 подверг критике президента США Джо Байдена, а также заявил, что «от американо-российского саммита в Женеве нельзя ожидать положительных результатов».
"Президент США Джо Байден принял ошибочную стратегию. Он еще до переговоров с Путиным снял санкции против российского проекта «Северный поток — 2». То есть он перед встречей раскрыл свои карты и показал, что готов просто идти на уступки», — заявил евродепутат.
Подробности в материале: Депутат Европарламента назвал стратегию Байдена ошибочной
Для того, чтобы начать сближение России и США, Вашингтону следовало бы для начала вывести из кризиса дипломатические отношения двух стран. Об этом 16 июня заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский на телеканале «Россия 24».
Читайте также: Какие решения могли бы вернуть Россию и США к конструктивному диалогу?
Переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в расширенном составе начались.
В переговорах в расширенном составе принимают участие глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Об этом: Начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе
Белый дом отрицает, что президент США Джо Байден положительно кивнул в ответ на вопрос журналиста о российском президенте Владимире Путине.
Подробности в материале: Белый дом опроверг, что Байден доверяет Путину
Сегодня у всего человечеств замерло дыхание при виде рукопожатия двух великих лидеров — президентов России и США, отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Эти два человека по-настоящему руководят миром. И сегодня, увидев их лица, люди во всем мире вздохнули с облегчением: войны не будет. Они обеспечат нормальное развитие планеты и будут идти друг-другу навстречу по тем вопросам, по которым у них разная позиция», — рассуждает Жириновский в ТГ-канале.
Президент США Джо Байден в ходе переговоров в Женеве должен напомнить главе России Владимиру Путину о том, что не Москва будет решать судьбу вступления Украины в НАТО.
Об этом 16 июня в эфире украинского телевидения заявила депутат Рады от фракции «Слуга народа», член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.
«Мы очень надеемся… что Байден, который сказал, что не Россия будет решать быть ли нам в НАТО или нет, скажет об этом еще раз Путину», — заявила Верещук.
В целом же, по её мнению, опыт Байдена на переговорах будет работать в пользу национальным интересам Украины, причём, отметила депутат, это будет «политически взвешенно», без обострений, которые Киеву сейчас не нужны.
Читайте подробнее: Депутат Рады сказала, что Байден должен напомнить Путину про Украину
Автомобиль президента США уже подали ко входу в виллу Ла Гранж. Журналистов начали запускать в зал пресс-конференции.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе завершилась.
В ближайшее время должна начаться пресс-конференция президента России.
Члены российской делегации входят в зал пресс-конференции.
Несколько часов назад в Женеве начались переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Однако Байден уже успел отойти от неких очевидно «предписанных ему правил» и сказать то, что не следовало говорить. А именно — он согласился, что доверяет Путину. В Белом доме, в свою очередь, с этим не согласились и быстро нашли оправдание «кивку» президента.
Подробности в материале: Белый дом заботливо не позволил Байдену «соврать», что он доверяет Путину
О завершении переговоров российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе. Следующим этапом мероприятий в Женеве станет пресс-конференция Путина.
Читайте также: Встреча Путина и Байдена в расширенном составе завершилась
Джо Байден покинул виллу Ла Гранж.
Пресс-конференция Джо Байдена по итогам встречи с Владимиром Путиным должна начаться в 20:30.
Пресс-конференция Владимира Путина началась.
Мы договорились, что послы США и России вернутся к местам постоянной службы. Когда именно — это вопрос технического характера. — Владимир Путин.
«Насколько я понял президента Байдена, он согласен в том, что в основе урегулирования конфликта на востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — президент России Владимир Путин.
Послы США и России вернутся на места своей постоянной службы в Москву и Вашингтон соответственно. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Читайте также: Путин и Байден договорились о возвращении послов
Президент России Владимир Путин охарактеризовал прошедшие переговоры с главой США Джо Байденом: «Не было никакой враждебности, наоборот, наша встреча проходила в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, с обеих сторон была продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен».
США и Россия начинают консультации по всему комплексу взаимодействия в дипломатической сфере. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Читайте подробнее: Путин: США и РФ вернутся к привычному дипломатическому взаимодействию
Отношения России и США находятся в тупике. Об этом 16 июня заявил директор, ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук во время дискуссии на площадке клуба «Валдай», посвящённой саммиту президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве.
По его мнению, встреча лидеров двух стран очень важна для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Об этом: Эксперт надеется на выход из тупика отношений РФ и США
Посол России в США и посол США в России будут возвращены к месту своей службы. Об этом президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились в ходе переговоров 16 июня в Женеве.
Читайте подробнее: Путин заявил, что вопрос возвращения послов РФ и США решён
Президент США Джо Байден подтвердил, что путь урегулирования на юго-востоке Украины лежит через выполнение Минских соглашений. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Читайте подробнее: Путин и Байден затронули тему вступления Украины в НАТО
На США и РФ лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, и обе стороны это в полной мере осознают. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Подробности в материале: Путин: Россия и США продолжат конструктивную работу по СНВ-3
Переговоры глав России и США прошли в Женеве в конструктивном ключе. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Об этом: Принципиально, но без враждебности — Путин о переговорах с Байденом
Тема Украины обсуждалась на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня, сообщил российский президент на пресс-конференции по итогам переговоров.
Подробности в материале: Путин заявил, что Украина с Байденом обсуждалась «не очень подробно»
США и Россия усилят сотрудничество по кибербезопасности. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Читайте подробнее: США и Россия начнут консультации по кибербезопасности — Путин
Мнение, что Россия является одним из основных источников угрозы для мировой кибербезопасности, ошибочно. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Читайте также: Путин: США являются лидером по количеству кибератак
Главное дляРоссиизаключается не в том, доверяет лиДжозефБайденВладимируПутину, а в том, чтобы ни Путин, ни любой следующий президент нашей страны не доверяли президентам США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказыванияпредставителя администрации СШАпо связям с общественностью Кейт Бедингфилд.
Как сообщалось ранее, Бедингфилд опровергла информацию некоторых СМИ о том, чтоБайден якобы утвердительнокивнул в ответ на вопрос одоверииПутину. «Президент не отвечал ни на один вопрос, но кивал в знак признательности прессе в целом», — отметила она.
Подробности в материале: В России знают, чем чревато «доверие» президентов США
После своих резких заявлений президент США Байден позвонил в Москву и объяснился, сообщил 16 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.
Президент России отметил, что «объяснения» его устроили, после чего была достигнута договоренность о встрече.
Читайте также: Путин раскрыл, чем кончились резкие заявления Байдена
Читайте подробнее: Путин заявил, что за стабильность в мире ответственны США и Россия
«Мы сочувствуем тому, что происходит в США, и не хотим чтобы подобное происходило у нас», — Владимир Путин.
США не должны высказывать озабоченность по поводу того, где Россия проводит военные учения. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Читайте также: Путин прокомментировал военные учения вблизи границ
Из-за введенных США санкций в отношении России американские бизнесмены «ушли с потерями и отдали свой бизнес в руки конкурентов из других стран», — Владимир Путин.
Глава России Владимир Путин дал характеристику лидеру США, По его словам, «Джо Байден — конструктивный, взвешенный, очень опытный человек».
Озабоченность, которую Вашингтон высказывает по поводу «милитаризации» Арктики, не имеет оснований, сообщил 16 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джозефом Байденом.
Читайте также: Путин назвал озабоченность США по поводу Арктики безосновательной
Блогер Алексей Навальный сознательно нарушал действующие законы Российской Федерации. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Об этом: «Он знал, что нарушает закон» — Путин об аресте Навального
Разговор с президентом США Джо Байденом в Женеве был очень конструктивным, без какой-либо враждебности, сообщил 16 июня журналистам президент России Владимир Путин.
Читайте также: Путин заявил, что встреча с Байденом прошла без враждебности
В России обоснованно с настороженностью относятся к поддерживаемой из-за рубежа несистемной оппозиции. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Читайте подробнее: Соединённые Штаты объявили Россию своим врагом — Путин
«Все действия, связанные с ухудшением российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороной», — Владимир Путин.
Отношения России и США во многом напоминают боксерский поединок, а состоявшийся в Женеве саммит лидеров двух стран является своего рода попыткой установить правила этого боя. Об этом 16 июня заявил президент Центра национальных интересов, издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс во время дискуссии на площадке клуба «Валдай», передает корреспондент ИА REGNUM.
Тот факт, как в Белом доме подошли к проведению саммита, говорит об элементе здорового прагматизма среди американского истеблишмента. При этом не стоит преуменьшать значения состоявшейся встречи лидеров России и США.
Читайте также: Саймс о переговорах РФ и США: «бокс» будет продолжаться
Россия и США начнут консультации по вопросу кибератак, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.
Об этом: Путин и Байден договорились начать консультации по кибербезопасности
«Разговор был прямой, открытый… никакого давления не было. Встреча была предметной, конкретной, результативной, проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов», — Владимир Путин о ходе переговоров с Джо Байденом.
В ходе переговоров в Женеве главы России и США обсудили соблюдение прав человека. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Читайте подробнее: Путин: Байден объяснился за свои слова
То, что происходит в США с движением BLM, недопустимо на территории России, сообщил 16 июня президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским президентом Джозефом Байденом.
Читайте также: Сочувствуем, но нам такого не надо — Путин о движении BLM
«Вы считаете, что мы ведем себя непредсказуемо? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведем себя абсолютно адекватно возникающим угрозам, чтобы ситуация была стабильной, нам (Россия и США) надо договориться об общих правилах поведения», — Владимир Путин.
Президент США Джо Байден подтвердил свою репутацию опытного политика. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Читайте подробнее: Путин поделился своими впечатлениями о Байдене
В США отнюдь не редко происходят убийства, в том числе лидеров различных общественных организаций. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Читайте подробнее: «Кто убийца?» — Путин прокомментировал преступления в США
Подробности в материале: Путин предложил США заняться своими хакерами
Переговоры в Женеве не дошли до обозначения «красных линий», сообщил 16 июня президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джозефом Байденом.
По словам президента России, «так далеко, чтобы что-то делить, мы с Байденом не дошли».
Читайте также: Путин рассказал о «красных линиях» России и США
Озабоченность США по поводу милитаризации Арктики не имеет никаких оснований. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Об этом: Путин опроверг подозрения в адрес России о милитаризации Арктики
России и США нужно начать на экспертном уровне совместную работу по кибербезопасности, отбросив инсинуации, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин призвал США отбросить инсинуации по теме кибератак
Фонд борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично призывал к беспорядкам и понёс за это справедливое наказание. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.
Читайте подробнее: Коктейли Молотова и призывы к беспорядкам — Путин о деятельности ФБК*
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов не ожидает скорых изменений в позиции США по Крыму и Севастополю, но считает, что диалог между Россией и США может способствовать уменьшению напряженности в регионе Черного моря. Об этом Аксёнов написал в соцсети 16 июня, комментируя состоявшуюся личную встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
Читайте также: Аксёнов: Крым мог бы стать местом встречи лидеров стран-членов Совбеза ООН
Осуждённый гражданин России Алексей Навальный сделал всё, чтобы его задержали, сообщил 16 июня журналистам российский президент Владимир Путин.
Читайте также: Путин ответил на вопрос СNN о Навальном: гражданин знал, что нарушает закон
Если США после переговоров на высшем уровне объявят о новых антироссийских санкциях, то упустят ещё одну возможность нормализовать отношения, сообщил 16 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джозефом Байденом.
По словам президента России, такие санкции могут быть обусловлены внутриполитическими факторами США.
Читайте также: Если и теперь США введут новые санкции… Путин рассказал, что будет
«Я сказал президенту Путину — нам нужны основные дорожные правила, которым мы должны подчиняться», — Джо Байден.
Переговоры в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Госдуме назвали первым шагом к разрядке, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
Об этом: В Госдуме саммит Путин — Байден назвали первым шагом к разрядке
«Мне приятно сказать, что мы начали двусторонний диалог по стратегической стабильности. Наши дипломаты могут встретиться и обсудить, как мы можем оградить наши народы от ядерного оружия, которое может привести к случайным, непредвиденным конфликтам», — президент США Джо Байден рассказывает о переговорах с Владимиром Путиным.
«Мы обсудили, как мы можем работать вместе, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Этот вопрос представляет общий интерес», — Джо Байден.
«В наших общих интересах, чтобы терроризм не вернулся в Афганистан», — Джо Байден.
Российские власти действуют по отношению к несистемной оппозиции в рамках законов России и в интересах страны, сообщил 16 июня журналистам президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Путин: США поддерживают в России тех, кот хочет её поражения
«Очень важно было встретиться лично, в этом случае у нас не было неверных толкований, неверных представлений… Я приехал определить реальные секторы, по которым мы можем работать вместе, которые будут в интересах наших стран и всего мира… Атмосфера и тон всей встречи была позитивной», — президент США Джо Байден.
«Через 6 месяцев мы узнаем — сможем ли мы работать вместе с Россией… Если мы не сможем это сделать, то это будет проблемой для нас», — Джо Байден.
По итогам встречи на высшем уровне в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден приняли совместное заявление о стратегической стабильности, сообщает 16 июня пресс-служба Кремля.
ИА REGNUM публикует полный текст заявления:
Читайте также: Путин и Байден приняли совместное заявление
«Я сказал Путину, что у нас есть значительный киберпотенциал, если Россия будет нарушать правила, мы будем реагировать в киберпространстве. Я думаю, что Владимир Путин меньше всего хочет холодной войны», — Джо Байден.
«У Путина есть опасения в том, что мы хотим его сместить», — Джо Байден.
«Есть реальная перспектива улучшить отношения между нашими двумя странами (США и Россией), не отступая от наших принципов и систем ценностей», — Джо Байден.
«Путин сказал, что готов помочь нам в вопросе Афганистана и Ирана», — Джо Байден.
Отвечая на вопросы СМИ, президент США Джо Байден избегает упоминания имени и фамилии своего собеседника. Главу России глава США называет кратким местоимением «он».
Об этом: Путин напомнил про расстрел ВС США мирных жителей Ирака и про Гуантанамо