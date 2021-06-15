Чебоксары, , 07:13 — REGNUM В Чувашии после провальных февральских выборов, на которых не смогли избрать руководителя регионального отделения КПРФ, провели очередную конференцию. На этот раз был расширен состав делегации от ЦК партии, который прибыл в Чувашию для решения главного кадрового вопроса.

В 66-й отчётно-выборной республиканской конференции приняли участие 65 делегатов из 75. В этот раз оно было усилено присутствием федеральной делегации: на сайте отделения отмечается, что в Чувашию приехали члены президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев, Виктор Лозовой и куратор от ЦК компартии Евгений Дроздов.

На конференции избраны новые составы комитета регионального отделения КПРФ и контрольно-ревизионной комиссии. После конференции на заседании организационного пленума чувашского рескома первым секретарём комитета отделения КПРФ избран Александр Андреев — депутат Госсовета Чувашии, работающий на профессиональной основе. Детали голосования не раскрываются.

Между тем известно, что конкуренцию Андрееву, как и в феврале, составил Алексей Шурчанов — сын скончавшегося в декабре 2020 года Валентина Шурчанова, который был бессменным лидером чувашских коммунистов более 20 лет. По имеющейся информации, решение кадрового вопроса в очередной раз едва не сорвалось: Шурчанов получил 28 голосов и ему не хватило трёх «рук», чтобы опередить Андреева и получить пост.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года при участии депутатов Госдумы Юрия Афонина и Дмитрия Кузякина сорвались выборы руководителя чувашского регионального отделения КПРФ. За Шурчанова-младшего проголосовали 24 делегата. Андреева поддержали 27 человек, и ему не хватило одного голоса, чтобы занять вакантную должность.

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