Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Возрастание уровня сотрудничества России с Китаем вызывает обеспокоенность у администрации президента США Джозефа Байдена. Об этом 14 июня сообщает газета Politico, ссылаясь на источники в Белом доме.

Отмечается, что взаимодействие России и Китая долгие годы было ограничено рамками тактического сотрудничества, либо временного партнёрства. Но в последние десять лет это взаимодействие трансформируется в нечто «более устойчивое и глубокое», что вызывает обеспокоенность у администрации президента Байдена.

Как отметил собеседник Politico, на определённом уровне сотрудничество России с Китаем «работает как квазиальянс». Китай и Россия наращивают сотрудничество в торговле, в военной и IT-сфере и часто у обеих стран есть единая позиция по ряду важных вопросов в ООН.

По данным источника в администрации Белого дома, США предстоит переосмысление общей стратегии и принять решение, будет ли Вашингтон сдерживать обе страны, либо разрабатывать разные подходы к ним.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию для противостояния России и Китаю.

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