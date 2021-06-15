Токио, , 04:26 — REGNUM Резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги вынесли на голосование в парламенте четыре оппозиционные партии, в том числе ведущая Конституционно-демократическая. Об этом 15 июня сообщает агентство Кyodo.

Оппозиция предъявляет правительству обвинения в провале политики по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Политические оппоненты действующего кабинета министров требуют продлить на три месяца парламентскую сессию, чтобы обсудить и принять новые меры по борьбе с эпидемией COVID-19.

Ожидается, что правящая Либерально-демократическая партия и вошедшая с ней в коалицию партия «Комэйто», имеющие большинство в обеих палатах парламента, отклонят проект резолюции о недоверии.

Отмечается, что в Японии нарастает недовольство среди населения ситуацией с заболеваемостью COVID-19 и, как следствие, падает уровень поддержки действующего правительства. В частности, по темпам вакцинации Япония значительно отстаёт от других стран Группы семи, в которую входят Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Франция.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер японской оппозиции потребовал отмены либо переноса летних Олимпийских игр в Токио.

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