Нижневартовск, Югра, , 02:34 — REGNUM Бывший глава Нижневартовска (ХМАО) Василий Тихонов сообщил об итогах проверки, проводившейся в его отношении. О них он поведал в своём аккаунте социальной сети Instagram.

«Проверка в отношении меня завершилась. Ничем. К чьей-то радости, к чьему-то огорчению», — пишет бывший мэр Нижневартовска.

Он пояснил, что ушёл в отставку, так как «на тот момент это было единственное правильное решение». Также он опроверг слухи о своём «бегстве» из Нижневартовска. Его временный отъезд был связан с состоянием здоровья тёщи.

«Мы очень переживали за маму супруги. Теперь, надеюсь, всё будет хорошо. И мы снова дома!», — сообщил Василий Тихонов.

Напомним, Василий Тихонов подал в отставку с поста главы Нижневартовска 25 мая 2021 года, как он тогда пояснял, в связи с проверкой, инициированной в отношении него правоохранительными органами. На данный момент временно исполняет обязанности мэра столицы Самотлора Дмитрий Кощенко.

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