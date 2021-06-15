Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Судья, приговорившая к 25-летнему тюремному сроку в США гражданина РФ Виктора Бута, считает, что его имеет смысл обменять на осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом 14 июня сообщил корреспондент CNN, ссылаясь на слова судьи.

По словам корреспондента телеканала Мэттью Ченса, приговорившая Бута в 2012 году судья заявила, что после того, как российский гражданин уже отсидел долгий срок в тюрьме, имеет смысл обменять его на кого-нибудь вроде Пола Уиллана, который был приговорён в России на 16 лет за шпионаж.

Напомним, российский бизнесмен Бут был арестован по запросу американских спецслужб в Таиланде и вывезен в США с грубым нарушением таиландского и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных признал его виновным в спонсорстве терроризма и в подготовке сговора с целью убить граждан США. К настоящему времени Бут отбыл уже большую часть 25-летнего тюремного срока.

Пол Уилан был задержан спецслужбами в Москве в 2018 году во время шпионской акции. У него есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. Уилан был приговорён к 16 годам тюремного заключения за шпионаж.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мать российского бизнесмена Виктора Бута попросила помощи у президента США Джозефа Байдена и у президента РФ Владимира Путина.

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