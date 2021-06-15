Белград, , 08:02 — REGNUM Лидеры НАТО 14 июня в заключительной декларации после саммита в Брюсселе высоко оценили партнерство с Сербией и пообещали укрепить отношения Сербии и НАТО. Они добавили, что это было бы полезно для альянса, Сербии и всего региона. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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«Мы поддерживаем диалог при посредничестве ЕС и другие усилия, направленные на нормализацию отношений между Белградом и Приштиной, и призываем обе стороны воспользоваться этой возможностью и постараться достичь устойчивого политического решения», — указано в заявлении, посвященном Западным Балканам.

В декларации, опубликованной на веб-сайте Североатлантического альянса, была подтверждена приверженность расширенному участию НАТО в Косово через КФОР, «что способствует безопасной среде и большей стабильности Западных Балкан благодаря нынешним инициативам по наращиванию потенциала органов безопасности Косово».

Напомним, «Силы для Косово» или «KFOR» — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в частично признанной республике Косово. Силы KFOR были созданы в соответствии срезолюцией Совета Безопасности ООН № 1244и вошли в Косово12 июня 1999 года.