Брюссель, , 01:20 — REGNUM Встречи с лидерами Испании, Словакии, Черногории, Болгарии, Норвегии, Португалии и Люксембурга провёл президент США Джозеф Байден на полях 32-го саммита НАТО в Брюсселе. Об этом 14 июня сказано в распространённом заявлении пресс-службы Белого дома.

Кроме двусторонних встреч американский лидер провёл отдельные беседы с председателем правительства Испании Педро Санчесом, президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем, президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, премьер-министром Португалии Антониу Коштой и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Президент США Байден прибыл в Брюссель 13 июня для участия в саммите НАТО, который состоялся 14 июня, а затем в саммите ЕС — США, намеченном на 15 июня. Затем американский лидер вылетит в Женеву, где запланирована двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден назвал российского президента Путина достойным соперником.

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