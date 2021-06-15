Приштина, 15 июня 2021, 21:37 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 14 июня отправила в отставку главу ЦИК Косово Вальдете Даку.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, увольнение Османи объяснила сомнениями в ее беспристрастности:
Вальдете Дака, судья Верховного суда, руководила ЦИК с 2010 года. В ходе предвыборной кампании главе «Движения за самоопределения» Альбин Курти не был допущен к участию в парламентских выборах в качестве кандидата на пост депутата из-за того, что он был судим в прошлом. Судимость была связана с деятельностью Курти в оппозиции. Однако это не помешало Курти занять пост премьер-министра после победы своей партии на выборах.
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