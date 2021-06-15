Приштина, , 21:37 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 14 июня отправила в отставку главу ЦИК Косово Вальдете Даку.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, увольнение Османи объяснила сомнениями в ее беспристрастности:

Вьоса Османи «Центральная избирательная комиссия — независимый конституционный орган, за поддержание ее независимости отвечает глава комиссии. Глава ЦИК не избирается из состава политических партий, его назначение производится по особой процедуре, что показывает, что глава ЦИК должен быть независимым в своих действиях, даже когда ЦИК испытывает давление со стороны политических субъектов. В ходе недавнего избирательного процесса ЦИК оказался поляризован и его заседания и принятие решение сопровождались невиданным прежде напряжением».

Вальдете Дака, судья Верховного суда, руководила ЦИК с 2010 года. В ходе предвыборной кампании главе «Движения за самоопределения» Альбин Курти не был допущен к участию в парламентских выборах в качестве кандидата на пост депутата из-за того, что он был судим в прошлом. Судимость была связана с деятельностью Курти в оппозиции. Однако это не помешало Курти занять пост премьер-министра после победы своей партии на выборах.

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