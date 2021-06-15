Брюссель, , 00:05 — REGNUM В представительстве ЕС в Косово сообщили расписание мероприятий, которые состоятся 15 июня, в день встречи премьер-министра Косово Альбина Курти и президента Сербии Александра Вучича в Брюсселе в рамках диалога при посредничестве ЕС.

Так, в 8:20 по местному времени ожидается прибытие высокого представителя Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В 10:30 Боррель по очереди проведет встречи с Курти и Вучичем, а в 11:00 стороны при посредничестве Борреля и специального представителя ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака усядутся за круглый стол. В 12:30 Лайчак проведет пресс-конференцию.

Напомним, диалог Сербии и Косово был приостановлен в октябре 2020 года.

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