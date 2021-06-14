Вашингтон, 14 июня 2021, 23:36 — REGNUM Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина достойным соперником. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, проведенной по итогам саммита стран-членов НАТО.
Также глава Белого дома добавил, что готов сотрудничать с Россией в некоторых сферах, каких именно — он не уточнил.
Напомним, саммит между лидерами России и США состоится 16 июня в швейцарской Женеве. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с тех пор, как последний возглавил Соединенные Штаты.