Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина достойным соперником. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, проведенной по итогам саммита стран-членов НАТО.

«Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник», — отметил Байден.

Также глава Белого дома добавил, что готов сотрудничать с Россией в некоторых сферах, каких именно — он не уточнил.

Напомним, саммит между лидерами России и США состоится 16 июня в швейцарской Женеве. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с тех пор, как последний возглавил Соединенные Штаты.